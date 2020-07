Gelsenkirchener ohne Fahrerlaubnis prallt vor eine Hauswand

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein VW-Fahrer (30) aus Gelsenkirchen wollte sich Sonntagfrüh nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Seine Flucht endete an einer Hauswand.

Einer Polizeikontrolle wollte sich am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer (30) aus Gelsenkirchen entziehen. Sein Vorhaben endete mit einem Unfall.

Die Beamten wollten den Mann in seinem VW Scirocco gegen 4.05 Uhr in der Altstadt anhalten, weil das Abblendlicht am Wagen defekt war. Der Fahrer missachtete auf der Gabelsbergerstraße die Anhaltezeichen des Streifenwagens und versuchte zu flüchten. Als er an der Einmündung Overwegstraße/Vattmannstraße nach links auf die Overwegstraße abbiegen wollte, verlor der Flüchtende die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr gerade über den Einmündungsbereich hinweg und prallte gegen ein Gebäude.

Der Wagen wurde sichergestellt

Der Gelsenkirchener zog sich leichte Verletzung zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Es stellte sich heraus, dass der 30-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizeibeamten stellten den Wagen sicher.