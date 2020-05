Gelsenkirchener Nest hilft mit Spielepaketen für Kinder aus

Didem Ulupinar (l.) und Emine Dibrani bereiten die Pakete für die Familien im Stadtteiltreff in der Gelsenkirchener Neustadt vor.

Gelsenkirchen-Neustadt. Der Stadtteil-Treff der Caritas in der Gelsenkirchener Neustadt unterstützt Familien. Drin sind Tipps zum Zeitvertreib in einfacher Sprache.

Vielen Familien fällt längst die Decke auf den Kopf, denn zwischen mühsamen Hausaufgaben und erzwungener Kurzarbeit fehlen die üblichen Tagesabläufe und oft auch Geld. Besonders Familien mit mehreren Kindern in beengten Wohnungen, die keine Computer und Drucker haben, fällt es oft schwer, die Kinder den ganzen Tag zu beschäftigen und sich dabei an die Corona-Regeln zu halten.

Im Rahmen der Projekte EHAP der Integrationsagentur, InNa und „Mitten im Quartier“ haben die Mitarbeiterinnen im Neustadt-Treff (NeST) des Caritas-Verbandes Beschäftigungspakete für Familien mit Kindern zusammengestellt. Eingepackt sind Anleitungen für Spiele zum selber gestalten, verschiedene Rätsel und kreative Aufgaben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Angeboten, die mit wenig Material zu bewerkstelligen sind und in einfacher Sprache, damit die Umsetzung zu Hause für alle möglich ist.

Immer neue Angebote

Eltern, die im NeST beraten werden, erhalten die Pakete kostenlos. Regelmäßig werden weitere Pakete entwickelt, so dass immer neue Ideen und Anregungen in den Familien umgesetzt werden können. Der Neustadt-Treff an der Bochumer Straße 11 versteht sich als Anlaufstelle für alle Menschen im Stadtteil. Näheres unter www.caritas-gelsenkirchen.de