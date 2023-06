Gelsenkirchener nach Verfolgungsjagd von Polizei gefasst

Kniegas gegeben hat ein Gelsenkirchener, als er mit seinem Auto an einer Polizeistreife vorbeifuhr. Und das aus guten Gründen.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Ein polizeibekannter Gelsenkirchener hat sich mit Einsatzkräften eine Verfolgungsjagd geliefert. Das sind die Gründe.

Kniegas gegeben hat ein Gelsenkirchener, als er mit seinem Auto an einer Polizeistreife vorbeifuhr. Und das aus guten Gründen.

Denn der Gelsenkirchener ist aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Davon wusste die Streifenwagenbesatzung, die den 20-Jährigen am Dienstag, 6. Juni, gegen 18 Uhr am Steuer eines Mercedes auf der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen sah und prompt die Verfolgung aufnahm.

Gelsenkirchener überfährt bei Verfolgungsjagd zwei rote Ampeln – Drogenverdacht

Der Gelsenkirchener hatte es augenscheinlich eilig, nach Behördenangaben war der 20-Jährige wesentlich schneller unterwegs als erlaubt, außerdem ignorierte er zwei rote Ampeln. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der Gelsenkirchener mit noch mehr Raserei.

Die Beamten verloren den Mercedes im dichten Verkehr zwischenzeitlich aus den Augen, deshalb nahmen weitere Einsatzwagen die Suche nach dem Flüchtigen auf. Kurz darauf entdeckte eine den 20-Jährigen, der war nun zu Fuß unterwegs. Bei seiner Kontrolle schöpfte die Polizei Verdacht, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Drogen am Steuer und weiterer verschiedener Ordnungswidrigkeiten.

