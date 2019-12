Gelsenkirchener Musiktheater reist in die 70er Jahre

In der kommenden Woche spielt die Musik vor allem an einem Ort: dem Musiktheater. Hier geht das Jahr zu Ende mit einem neuerlichen Beweis für die Qualität und Wandlungsfähigkeit der Neuen Philharmonie Westfalen und einem Konzert unter der Überschrift „MiR goes Pop – Back to the 70ies“. Auf dem Programm steht erwartungsgemäß eine musikalische Zeitreise mit dem Orchester, einer Band und den Solisten Viviane Essig und Henrik Wager. Besucher können sich auf eine Auswahl vielfältiger Pop Klassiker wie Gerry Raffertys „Baker Street“ oder „I don‘t like Mondays“ von „The Boomtown Rats“ sowie Songs von Elton John bis Stevie Wonder und von Supertramp bis Paul McCartney freuen. Das Schönste daran: Es gibt noch Karten für das letzte Konzert des Jahres an Silvester, Dienstag, 31. Dezember, um 19 Uhr im Haus am Kennedyplatz (ab 16,50 Euro).

Dreivierteltakt zu Neujahr

Es gibt diesen einen Tag im Jahr, da gehören beschwingte Walzermusiken einfach dazu. Und so startet auch die Neue Philharmonie Westfalen mit einer ordentlichen Portion Wiener Mélange (nicht nur) im Dreivierteltakt in das neue Jahr. Allerdings bleibt es nicht nur dabei. Zwischen die Walzer, die Polkas und die Quadrillen der Strauß-Familie mischen sich leidenschaftliche italienische Stücke von „Funiculì, Funiculà“ oder „O sole mio“. Ganz passend lautet die Überschrift für solch Konzertgenuss „Espresso und Wiener Melange“. Erneut zu Gast ist hierfür Carlos Moreno Pelizari. Nach seinem Debüt im Rahmen der Weihnachtskonzerte 2014 steht der chilenische Tenor nun wieder mit dem Orchester auf der Bühne. Am Pult steht ein waschechter Italiener: Giuliano Betta, 1. Kapellmeister des Musiktheaters im Revier, wird die Philharmoniker leiten. Los geht es am Mittwoch, 1. Januar, um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 15 Euro.

Offene Bühne

All jene, deren guter Vorsatz es ist, im neuen Jahr mehr Musik zu machen, können gleich zu Jahresbeginn damit starten. Denn das „Wohnzimmer GE“ öffnet seine Bühne für alle „Ausprobierer, Profis, Laien, Mutigen, Lauten und Leisen“. Ganz gleich, wo die Interpreten her kommen oder was sie machen, das Motto ist, offen sein für alle „die was zu sagen, zu tanzen, zu singen“ haben. In diesem Sinne: Den Mutigen gehört das neue Jahr! Eine vorige Anmeldung wird von den Initiatoren erbeten und sollte an booking@wohnzimmer-ge.de gerichtet werden. Gestellt werden neben der PA und einem Tontechniker ein Cajon, Gesangsmikrofone, ein Klavier und genügend Möglichkeiten, eigene Saiteninstrumente anzuschließen. Veranstaltungsbeginn ist am Donnerstag, 2. Januar, um 20 Uhr an der Wilhelminenstraße 174b. Der Eintritt ist frei.