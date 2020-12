Gelsenkirchener Musiktheater lädt im Netz zum Adventssingen

Das Musiktheater im Revier am Kennedyplatz in Gelsenkirchen lädt am Freitag, 11. Dezember, zum traditionellen Adventssingen ein. Das steigt diemal aber ausschließlich im Internet.

Eine beliebte Tradition wird in Corona-Zeiten fortgesetzt – wenn auch in leicht abgewandelter Form: An diesem Freitag, 11. Dezember, lädt das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier (MiR) wieder zu seinem Adventssingen ein. Dieses steigt aber nicht wie sonst üblich in Form einer persönlichen Begegnung, sondern aufgrund der Pandemie diesmal in digitaler Form im Internet.

Ab 19 Uhr startet am Freitag dieses ungewohnte Mitsing-Format auf der MiR-Webseite und den Kanälen in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook. Die wichtigste Regel lautet, so betonen es die Macher: Das Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht!

MiR-Intendant Michael Schulz und das Puppentheater sind auch mit dabei

Das Adventssingen lockte in den vergangenen Jahren immer zahlreiche Besucher in das Foyer des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier. Foto: Musiktheater im Revier

Publikumsliebling Carsten Kirchmeier führt mit den Sängerinnen und Sängern Anke Sieloff, Joachim G. Maaß, Rina Hirayama und Sebastian Schiller durch den Abend. Damit das Publikum vor den Bildschirmen mitsingen kann, werden wie beim Karaoke die Liedtexte eingeblendet.

Als besondere Gäste sind in diesem Jahr auch das MiR-Puppentheater und Intendant Michael Schulz dabei. Zu finden im Internet unter: musiktheater-im-revier.de oder bei Instagram und Facebook.