Gelsenkirchener Musiker unterhalten im buerschen Biergarten

Der Musiker Julian Rybarski tritt in Gelsenkirchen-Buer im Biergarten auf.

Gelsenkirchen-Buer. Einen heißen Tag mit kühlem Getränk beenden? Gerne dazu noch etwas Live-Musik? Das ist Donnerstag im Urbanuspark möglich. Zwei Musiker treten auf.

Der Sommer meldet sich zurück. Was liegt da näher, als ein Besuch im Biergarten. Und wenn der noch Kultur bietet, umso besser.

Seit vergangener Woche gibt es solch ein Angebot im buerschen Urbanuspark – als Ersatz für das ausgefallene Festival „Rock am Dom“. Dort geht es heute ganz entspannt zu: Auf der Bühne steht zunächst Julian Rybarski. „Der Singer-Songwriter singt mit ausdrucksvoller Stimme, getragen von außergewöhnlichem Gitarrenspiel, von all den Dingen, die unser Leben ausmachen“, heißt es in der Ankündigung. Darauf folgt ein Gastspiel des Gelsenkircheners Mario Stork, „ein vielseitiger Musiker und Komponist“ und „ein Grenzgänger zwischen den Genres“, der auch mit eigenen Stücken anreist.

Der Biergarten öffnet ab 16 Uhr, in der Regel ist ab 18 Uhr Programm

Das Konzept an den Wochenabenden ist einfach: „Da öffnet der Biergarten ab 16 Uhr. In der Regel ist ab 18 Uhr Programm. Die Leute können erst einmal so kommen und brauchen nicht unbedingt vorab ein Ticket gekauft haben. Wem das Programm gefällt und wer länger bleiben möchten, den bitten wir im Namen der Interpreten, um den Eintritt von 3 Euro“, erklärt es Andreas Szepan vom Organisationsteam.