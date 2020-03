Der Gelsenkirchener Musiker Julian Rybarski nimmt am WDR-2-Wettbewerb „Beste Band im Westen“ teil.

Kultur & Musik Gelsenkirchener Musiker bei WDR-2-Wettbewerb mit am Start

Gelsenkirchen-Ückendorf. Der Radiosender WDR 2 sucht auch in dieser Woche wieder die „Beste Band im Westen“. Der Gelsenkirchener Julian Rybarski ist einer der Kandidaten.

Der Radiosender WDR 2 lässt Woche für Woche in seiner Sendung „Pop!“ die „Beste Band im Westen“ wählen. Einer der drei aktuellen Kandidaten, für die im Internet abgestimmt werden kann, ist der Gelsenkirchener Musiker Julian Rybarski. Der Ückendorfer (43) hat vor anderthalb Wochen sein erstes Soloalbum herausgebracht, zu dem auch das Stück „Face In The Crowd“ gehört. Und eben jener Song ist es, der nun beim WDR-Wettbewerb zur Wahl steht.

„Ich habe mich im Februar selbst beworben und bereits kurz darauf Antwort vom zuständigen Redakteur bekommen, dass ich ausgewählt wurde“, erzählt Rybarski. Er hatte gleich sein ganzes Album eingereicht und den Einstiegssong „My Train“ zu seinem persönlichen Favoriten erklärt. Das WDR-Team entschied sich jedoch für „Face In The Crowd“ – eine Auswahl mit der auch der Musiker „sehr, sehr gut leben kann“.

Musiker hofft auf tatkräftige Unterstützung aller Gelsenkirchener

Julian Rybarski ist auch Leiter der Mädchen-Musik-Akademie in Gelsenkirchen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Seine Konkurrenten sind die Bands Ryders aus Remscheid und Out Of Office aus Aachen. „Ich habe natürlich in meiner Familie und meinem gesamten Bekanntenkreis getrommelt, dass sie im Internet für mich stimmen. Ich hoffe aber natürlich auch noch auf die Unterstützung von möglichst vielen Gelsenkirchenern“, bringt Rybarski die Karte Lokalpatriotismus ins Spiel.

Gemeinsam mit drei Musikern, mit denen er bereits seit Jahren zusammenarbeitet, hat Rybarski die zwölf Songs für sein erstes Soloalbum mit dem Titel „Reflections On Mercy“ eingespielt. Es ist als CD erhältlich, aber natürlich auch auf allen gängigen Streaming- und Download-Portalen. Durch die Teilnahme am Wettbewerb erhofft er sich eine breite Aufmerksamkeit. Und es wartet auch ein werbewirksamer Hauptpreis: Denn der Song des Wochengewinners soll gleich mehrmals im normalen WDR-2-Programm zu hören sein. Und Rybarski geht voller Tatendrang und Optimismus an die Sache heran: „Ich rechne mir gute Chancen aus.“ Abstimmung bis Sonntag, 29. März, im Internet unter: https://www1.wdr.de/radio/wdr2/musik/szene-im-westen/abstimmung-szene-nrw-band-voting-100.html

Sein Album will er auch im Rahmen von Liveauftritten präsentieren. Geplant sind Gigs bei den „Bismarcker Rocktagen“ und „Bochum Total“ (beide im Juli) sowie bei „Rock am Dom“ im September in Buer. Bleibt abzuwarten, ob diese Festivals angesichts der Corona-Krise stattfinden können.