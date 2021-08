Gelsenkirchener Museum: Wie Fluten Land und Leute verdrängen

Gelsenkirchen-Buer. Das Kunstmuseum Gelsenkirchen zeigt eine Video-Installation der multimedial arbeitenden Künstlerin Hannah Schneider.

Im Gästezimmer des Kunstmuseums Gelsenkirchen ist die multimedial arbeitende Künstlerin Hannah Schneider zu Gast.

Video-Installation in Gelsenkirchen: Wasser tritt über die Ufer, Menschen verschwinden

In ihrer Ein-Kanal-Video-Installation „While“ richtet Hannah Schneider den Blick auf die alltägliche Situation an der Uferpromenade des Rheins. Die Szene mit Spaziergängern, Hunden, Kinderwagen, Radfahrern und Joggern, Schnee, Regen und Kehrmaschinen wechselt sich allmählich in eine Sondersituation. Das Wasser steigt und die Personen verschwinden nach und nach aus dem Bild.

Währenddessen betritt eine Frau im Bikini die Uferpromenade und setzt sich auf eine Bank. Bei steigendem Wasser flutet der Rhein den Weg, lässt Geländer, Bänke und Mülleimer verschwinden. Das Wasser zeigt beim Höchststand bis zum Hals der Person, die das Bild schwimmend verlässt.

Gelsenkirchener Talk mit der Künstlerin am 23. Oktober

Das Gästezimmer des Kunstmuseums Gelsenkirchen ist ein kleiner Raum am Vorplatz des Hauses, der von außen einzusehen ist. Das Video ist vom 10. August bis 24. Oktober zu sehen.

Am 23. Oktober findet ein Gespräch mit der Künstlerin statt. Ob das Gespräch digital oder im Kunstmuseum Gelsenkirchen stattfindet, gibt die Stadt im Oktober bekannt.

