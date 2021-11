Gelsenkirchener Lukaskirche wird als Spielort eröffnet

Für 400.000 Euro aus Städtebaumitteln wurde die evangelische Lukaskirche in Gelsenkirchen-Hassel (Archivfoto) so umgebaut, dass sie sowohl von der Gemeinde als auch für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Gelsenkirchen-Hassel. Warum das Gotteshaus in Gelsenkirchen-Hassel für 400.000 Euro umgebaut wurde. Und wer es nach der Eröffnung am 13. November nutzen kann.

Es gibt Kirchen für Gottesdienste. Und es gibt Kulturstätten in entweihten Kirchen wie in Heilig Kreuz. In Gelsenkirchens nördlichem Stadtteil Hassel gibt es ab Samstag, 13. November, beides zusammen: Dann wird das „Bonnimax“ eröffnet, der „Spielraum in der Lukaskirche“. Denn künftig teilen sich die evangelische Gemeinde und die Bürgerstiftung „Leben in Hassel“ das Gotteshaus am Eppmannsweg.

Zwei Jahre lang war die Lukaskirche mit Mitteln der Städtebauförderung für rund 400.000 Euro modernisiert und nach einem Entwurf des Architekturbüros Kroos & Schlemper auf ihre neue Doppelrolle vorbereitet worden. Dabei legten die Verantwortlichen großen Wert auf eine technisch innovative Licht-, Ton- und Präsentationstechnik. Schließlich sollten Gläubige genauso zu ihrem Recht kommen wie Veranstaltende und Kultur-Besuchende.

Altarraum der Gelsenkirchener Lukaskirche kann zur Bühne umgebaut werden

Zwei Einbauten – hier Fotos von der Bauphase 2018 – dominieren den Innenraum der evangelischen Lukaskirche in Gelsenkirchen-Hassel. Sie werden als Multifunktionsraum und Teeküche sowie für die Technik genutzt. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Die Lösung: Der Altarraum kann zum Bühnenraum umgebaut werden. Zwei rundlich-nierenförmige Pavillons im hinteren Teil des Raums bieten dem Publikum einen ersten Rang - beziehungsweise Gläubigen eine Empore. Darunter verstecken sich typische neue „Bonnimax“-Funktionen: ein Multifunktionsraum und eine Teeküche mit Technikraum.

Mit der Eröffnung am 13. November, die wegen Corona eineinhalb Jahre später stattfindet als geplant, wird die neue Raumausstattung nun bei freiem Eintritt, wenn auch mit 3G-Kontrolle und Abstandsregelung, einem ersten Härtetest unterzogen.

Eröffnungsprogramm in der Lukaskirche mit OB Karin Welge und ganz viel Kultur

Das Programm startet ab 13 Uhr mit einem Mittagessen zu moderaten Preisen vom Restaurant „Dietrich’s“ im benachbarten Stadtteilzentrum Bonni. Nach den offiziellen Grußworten zur Eröffnung von Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge ab 14 Uhr folgt ein interreligiöse Gottesdienst der evangelischen, katholischen, neuapostolischen und Ditib-Gemeinde des Stadtteils um 14.30 Uhr.

Ab 15.30 Uhr testet die Bigband Spark Plugs mit swingend treibenden Grooves, RocknRoll-artigen Shuffles und Pop in Rock und Latin Styles die Akustik des neuen Spielraums, bevor ab 16.30 Uhr Kindertanzgruppen aus dem Bonni und der Ditib-Gemeinde das Bühnenparkett bespielen. Um 17.15 Uhr serviert die Saxophon-Combo Blasfemin „Mixed Pickles“: feine, kleine Musikstückchen zeitgenössischer und altbekannter Komponisten.

Poetry-Slammer und Theater K.L.O.W.N beenden das mehrstündige Programm

Um 18.15 Uhr erzählt Poetry-Slammer Tobias Reinartz von absurden Situationen und irrwitzigen Abenteuern. Das Theater K.L.O.W.N. beendet dann den Tag gegen 18.45 Uhr mit einer Vorschau auf die Premiere seines neuen Stücks „Chinesische Mauer“. Diese findet nämlich gut eine Woche später, am 21. November, ebenfalls im „Bonnimax“ statt. Zur Eröffnung werden zudem Werke von Alfred Schmidt und Monika Schmidt ausgestellt.

„Das Bonnimax hat viele Mütter und Väter. Gedanklich Dietrich Bonhoeffer, praktisch die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils, den Gemeindevorstand, die Bürgerstiftung, deren Kuratorium, viele Ehrenamtliche, die Architekten, die Stadt Gelsenkirchen und die Städtebauförderung von Bund und Land. Nachdem die Eröffnung immer wieder verschoben werden musste, freuen wir uns umso mehr darauf“, so Rolf Heinrich, ehemaliger Gemeindepfarrer und Vorsitzender der Bürgerstiftung Leben in Hassel e.V.

