Gelsenkirchener liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Statt dem Anhaltesignal der Gelsenkirchener Polizei nachzukommen, gab ein 31-Jähriger mit seinem Auto am frühen Sonntagmorgen, 5. Juli, in der Altstadt Gas. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand.

Gelsenkirchen-Altstadt. Der Mann missachtete die Polizei-Anhaltezeichen und gab Gas. Nur 400 Meter weiter prallte er gegen die Fassade des alten Amtsgerichts.

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete für einen Pkw-Fahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 4.05 Uhr an der Hauswand des einstigen Amtsgerichts an der Einmündung Vattmann-/Overwegstraße.

Wegen einer defekten Beleuchtung wollten Polizeibeamte der Wache Süd den 30-jährigen Gelsenkirchener kontrollieren und forderten ihn zum Anhalten auf. Der Mann missachtete jedoch das Signal, erhöhte stattdessen seine Geschwindigkeit und wollte sich offenbar der Kontrolle durch Flucht entziehen.

Gelsenkirchener Autofahrer prallte gegen die Fassade des früheren Amtsgerichts

Nach etwa 400 Metern verlor er in Höhe der Einmündung Vattmann-/Overwegstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Geländer an der dortigen Ampelanlage und der Hauswand des ehemaligen Amtsgerichtes. Es entstand hoher Sachschaden am Fahrzeug, auch die Gebäudefassade wurde beschädigt.

Der Fahrer, auch Halter des Fahrzeugs, wurde leicht verletzt; er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand möglicherweise auch unter Drogeneinfluss.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Oder folgen Sie uns auf Facebook.