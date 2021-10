Gelsenkirchener Lanferbach im Dezember abwasserfrei

Der Gelsenkirchener Lanferbach fließt hier noch in Betonsohlschalen vor der Renaturierung / ökologischen Verbesserung (Blick bachaufwärts an der Brücke Horster Straße). Bis Ende des Jahres soll das Gewässer abwasserfrei sein. Das Schmutzwasser fließt dann unterirdisch über einen neuen Kanal in den großen Abwasserkanal Emscher und es wird dann in einem Klärwerk gereinigt.

Gelsenkirchen-Horst. Gute Nachrichten für Gelsenkirchen von der Emschergenossenschaft: Der Lanferbach wird bis Ende des Jahres abwasserfrei sein. Das steckt dahinter.

Im Zuge des Emscherumbaus wird der Lanferbach in Gelsenkirchen bis Ende des Jahres von Abwasser befreit sein. Das teilte die Emschergenossenschaft mit. Die Schmutzfracht fließt dann unterirdisch von der Halde Rungenberg aus südlich über den neu verlegten Sammler (Kanal) in den großen Abwasserkanal Emscher (AKE).

Lanferbach in Gelsenkirchen: Neuer Kanal für 43 Millionen Euro entsorgt das Abwasser

„Die Abwasserfreiheit des Lanferbaches wird den Anwohnerinnen und Anwohnern ein großes Stück an Lebens- und Aufenthaltsqualität zurückbringen“, sagt Projektleiter Markus Brzoska von der Emschergenossenschaft. Um die Schmutzfreiheit zu erreichen, wurden im Gelsenkirchener Norden fast 1300 Meter an Rohrelementen verlegt – teilweise mit einem Durchmesser von bis zu zwei Metern. Die Projektkosten belaufen sich auf rund 43 Millionen Euro. Davon werden knapp vier Millionen Euro in die Sanierung des Pumpwerks Lanferbach investiert.

Das Pumpwerk wird benötigt, um das Gefälle des Kanals auszugleichen: Das Abwasser wird durch die Anlage nach oben gepumpt, damit es weiter in den AKE und in die Kläranlage fließen kann. Auch der Holzbach in Gelsenkirchen wird Ende 2021 abwasserfrei sein.

Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von rund 30 Jahren knapp 5,5 Milliarden Euro investiert werden.

