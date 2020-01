Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Gelsenkirchener Kulturszene lädt zum 5. Kultursalon mit Ausblick auf das Kulturangebot 2020. Zahlreiche Aktive präsentieren Appetithäppchen.

Kultursalon lädt zu Kostproben in Gelsenkirchener „flora“

Am Sonntag, 12. Januar, öffnet der Kulturraum „die flora“, Florastraße 26, wieder seine Pforten für einen Tag der offenen Tür. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr sind alle Kulturbegeisterten herzlich zur Einstimmung auf ein spannendes und facettenreiches Kulturjahr eingeladen.

Lesungen, Musik, Malerei, Gespräche und Inklusions-Impro-Theater

Im Kulturraum aktive Gelsenkirchener Kulturschaffende sowie neue Akteurinnen und Akteure der Gelsenkirchener Szene geben Einblick in ihr Repertoire und einen Ausblick auf ihr Programm in 2020. In diesem Jahr sind mit dabei (in der Reihenfolge des Auftritts): die neue Band Lemon’Gnade der Mädchen-Musik-Akademie und Julian Rybarski, die Theatergruppe K.L.O.W.N.s aus dem Bonni, Roman Dell & das Team vom „Mentor Gelsenkirchen e. V. – Die Leselernhelfer“, der junge Komponist Marc L. Vogler (Klavier, Komposition) & Annabell Bialas (Trompete) mit Auszügen aus dem „Zweiertakt“-Konzert sowie Michael Em Walter, der künstlerische Leiter der „Zweiertakt“-Reihe und der „Musik-erzählt“-Reihe, das Inklu-Impro-Theater, der Heimatbund Gelsenkirchen e. V. mit Vortrag von Hans Joachim Koenen und Infostand, Melek Topaloğlu & Gül Yurtsever mit einer szenischen Lesung, Daniel Dorra diesmal solo an der Gitarre, Ulrich Penquitt mit einer Szene aus „1984“ und Thorsten Brunow, der zur „Brotzeit“ lädt. Und auch dieses Mal sitzt Jesse Krauß ganz kreativ am Zeichentisch.

Der Komponist Michael Em Walter – hier mit Wiltrud Apfel vom -Team der „flora“ – ist unter anderem Leiter der „Zweiertakt“-Reihe. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services

Eintritt frei, Spenden erbeten

Das Flora-Team und alle Beteiligten laden herzlich ein, in das 2020er Programm reinzuschnuppern und die Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch auch jenseits der Bühne zu nutzen. Alle Mitwirkenden verzichten auf ein Honorar, dafür steht wie in den letzten Jahren für einen guten Zweck eine Spendenbox bereit, die gern großzügig gefüllt werden darf. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen rund um das Programm gibt es telefonisch unter (0209) 169-9105 und auf www.die-flora-gelsenkirchen.de