Gelsenkirchener Kultur Pott Ruhr vermittelt wieder Tickets

Gelsenkirchen. Nach langer Corona-Pause bietet der Kultur Pott Ruhr in Gelsenkirchen Kulturfans mit schmalem Budget wieder Gratis-Tickets an. Wir sagen, wie.

Der Kulturpott Ruhr e.V. wurde im Jahr der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 gegründet und steht für das Motto „Kultur für alle“. Der Verein mit Sitz in Gelsenkirchen arbeitet mit Kulturpartnern zusammen, die bereit sind, Platzkontingente dem Verein zur Verfügung zu stellen. Die kostenfreien Tickets für Kulturveranstaltungen werden an Menschen mit geringem Einkommen, Geflüchtete, Menschen mit Handicap und/oder sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Ruhrgebiet vergeben.

Karten werden an den Kassen allein auf den Namen hinterlegt

Angebote und die Interessen unserer Gäste sind gut bekannt sind, sodass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt die Eintrittskarten vermitteln können. Allein mit dem Namen können die kostenlosen Karten an der Kasse abgeholt werden, sodass niemand seine Bedürftigkeit nachweisen muss. Über Kulturmentoren, die vermittelt werden, besteht zudem die Möglichkeit, auf Veranstaltungen begleitet zu werden. Auf diese Art und Weise konnten bisher seit Bestehen des Kulturpott Ruhr e.V. mehr als 136.000 Karten vergeben werden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie musste der Verein seine Arbeit bei der Vermittlung kostenloser Tickets einstellen mangels Veranstaltungen. Aktuell finden aber wieder mehr und mehr Veranstaltungen statt. Daher konnte der Kulturpott wieder verstärkt aktiv werden. Die Zweigstelle Gelsenkirchen, die in den Räumen der Ehrenamtsagentur an der Ahstrasse beheimatet ist, kann nun wieder ihre Vermittlungstätigkeit aufnehmen. Die Ehrenamtler sind wieder in der Ehrenamtsagentur anzutreffen. dienstags und donnerstags, jeweils von 16 bis18 Uhr, an der Ahstr. 9 sowie telefonisch unter 0157 828 515 02/03.

