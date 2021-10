Gelsenkirchener Künstlerbund wählt ungewöhnliche Formate

Gelsenkirchen-Ückendorf. Der Bund Gelsenkirchener Künstler zeigt die Ausstellung „Kunst - GE-impft“ jetzt im Domizil in Ückendorf. 28 Beteiligte präsentieren ihre Werke.

Das Chaos weckt Kreativität, die Pandemie sorgt für ganz eigene kreative Chancen. Die Ausstellung des Gelsenkirchener Künstlerbundes, die im Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle nur den zu Impfenden vorbehalten war, geht nun als „Wanderausstellung“ in den Stammsitz des BGK an der Bergmannstraße. Das gleich mit Werken von 28 Künstlerinnen und Künstlern in drei Räumen: „volles Domizil“, denn in der Emscher-Lippe-Halle war mehr Platz.

Barbara Ring vom Künstlerbund erzählt lächelnd, dass sich damit auch gleich die Wahrnehmung der Galerie in Ückendorf ändere. Unter den strengen Schutzbestimmungen boten die großen Schaufenster des ehemaligen Ladenlokals die Möglichkeit, die Ausstellung auch ohne direkten Kontakt zwischen Künstlern und Publikum durchzuführen, so schwierig und ungewohnt das auch war, wenn praktisch jedes Echo ausblieb.

Alle im Gelsenkirchener Künstlerbund im selben Format

„Alle haben im selben Format von ein mal einem Meter in Gruppen in den drei Räumen gehängt“, berichtet sie, und nicht nur die Bilder wurden dazu auf Forex-Hartschaumplatten gedruckt, sondern auch Installationen und dreidimensionale Bildhauerarbeiten.

Bei der Menge der Werke in den Ausstellungsräumen fällt dann eine komplett ungenutzte, weiße Wand um so mehr unwillkürlich auf. „Wir wollten bewusst etwas Laufruhe hineinbringen und die Vielfalt im Künstlerbund so auch als ein möglichst harmonisches Ganzes präsentieren.

Die Einführung, verspricht Ring geheimnisvoll, solle daher diesmal auch nicht klassisch kunsthistorisch sein, sondern aus Sicht der Künstler zur Nutzung der neuen Materialien und der besonderen Umstände. „Und vor allem nicht zu breit“, meint sie angesichts der noch nicht beendeten Pandemie.

Norbert Labatzki will mit freien Improvisationen auf der Altklarinette schließlich noch ein eher selten genutztes Instrument vorstellen.

Die Einführung zur Eröffnung der Ausstellung „Kunst - GE-impft“ übernimmt am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr im Domizil des Bundes Gelsenkirchener Künstler an der Bergmannstraße 53 Barbara Ring. Im Rahmenprogramm spielt Norbert Labatzki Klarinette. Die Ausstellung ist bis zum 13. November samstags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter 0209 177 8820 zu sehen. Info unter: www.bundgelsenkirchenerkuenstler.de. Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Schutzverordnung.

