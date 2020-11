Gelsenkirchener Klinik: Pfefferspray stoppt Randalierer

Pfeffersprayeinsatz in den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen: Ein Mann hat am Freitag, 20. November, auf einer Station randaliert.

Randalierer in Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen bedroht Polizisten mit Fußstütze

Ein 59-jähriger Mann aus Gelsenkirchen hat demnach am Freitag um 0.50 Uhr auf einer Station der Evangelischen Kliniken in der Altstadt herum randaliert, die herbeigeeilten Polizisten mit einer Fußstütze bedroht. Mehrmals haben die Einsatzkräfte den aggressiven Mann aufgefordert, die Fußstütze zur Seite zu legen. Was der Mann aber hartnäckig verweigerte.

Als Folge bekam der Gelsenkirchener schließlich Pfefferspray zu spüren, um die Bedrohungslage zu entschärfen. Anschließend fixierten die Polizisten den 59-Jährigen. Er blieb im Krankenhaus, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.