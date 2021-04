Gelsenkirchener Klinik bietet jetzt auch PCR-Corona-Tests an

Das Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer bietet jetzt auch Corona-PCR-Tests an.

Gelsenkirchen-Buer. Das Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer bietet jetzt auch Corona-PCR-Tests an. So kommen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener an den Test.

Das Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer bietet ab der kommenden Woche Corona-PCR-Tests für jedermann an. Geschäftsführer Dr. André Schumann bezeichnete das Verfahren als „Goldstandard in der Bekämpfung der Corona-Pandemie.“

Seine Klinik bietet den PCR-Test ab 5. Mai für jeden Interessenten an. Dafür hat das Bergmannsheil Buer ein Testzentrum in der Klinik eingerichtet, das über den Haupteingang erreichbar ist. Termine werden ausschließlich über die Klinik-Homepage vereinbart. „Ohne die digitale Anmeldung geht es nicht. Unser Fachpersonal testet am Mittwoch und Donnerstag zu festgelegten Zeiten“, so Dr. André Schumann.

Gelsenkirchener Klinik übermittelt positive Testergebnisse ans Gesundheitsamt

Vor Ort geht es dann ganz schnell: Nach Einlesen der Versichertenkarte wird eine Probe aus den Schleimhäuten der Atemwege als Rachen- und Nasenabstrich genommen. Das Labor des Bergmannsheil Buer analysiert den Abstrich. Das Testergebnis liegt innerhalb von 24 Stunden vor und wird direkt auf dem Smartphone angezeigt. Dafür sorgt ein QR-Code, über den eine individuelle PIN generiert wird.

Der PCR-Test kostet 60 Euro. Die Zahlung ist ausschließliche kontaktlos per EC-Karte vor Ort möglich. „Der Test ist das zuverlässigste Verfahren, um einen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus abzuklären“, sagt Schumann. Sollte das Ergebnis des PCR-Tests positiv sein, werden die Daten automatisch vom Bergmannsheil Buer an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.

Das Testzentrum ist ab 5. Mai mittwochs von 9 Uhr bis 11 Uhr und donnerstags von 11 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Terminreservierung sind unter www.bergmannsheil-buer.de möglich.