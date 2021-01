Gelsenkirchener Kitas rechnen mit mehr Betreuungs-Bedarf

Ab Montag, 11. Januar, starten auch Gelsenkirchens Kindertageseinrichtungen in den eingeschränkten Pandemie-Betrieb.

Gelsenkirchen. Ab Montag starten Gelsenkirchens Kindertageseinrichtungen in den eingeschränkten Pandemie-Betrieb. Das sagen Träger und Eltern dazu.

Gerade Eltern wird in der Corona-Pandemie viel abverlangt. Nun ist klar: Der Januar wird ein weiterer Monat für Gelsenkirchens Kinder ohne Betreuung in den Kindertageseinrichtungen, zumindest für die meisten von ihnen.

Auch Gelsenkirchener Eltern aus Gelsenkirchen sollen Kinder Zuhause betreuen

Zum Hintergrund: Bis zum 31. Januar wird es auch in Gelsenkirchen nur einen eingeschränkten Pandemie-Betrieb in den Kitas und Kindergärten geben. Heißt: Die Einrichtungen bleiben geöffnet, reduzieren aber den Betreuungsumfang eines jeden Kindes um zehn Stunden pro Woche. Verbunden damit ist der dringende Appell an alle Eltern, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Immerhin: Für Januar werden die Elternbeiträge für die Kitas ausgesetzt.

Und wie ist die Situation vor Ort? Bis zuletzt seien die Rahmenbedingungen noch unklar gewesen, berichten die Träger unisono. „Wir befinden uns derzeit noch in der konkreten Abstimmung“, sagt etwa Katharina Feldmann, Gebietsleiterin für Gelsenkirchen beim Kita-Zweckverband des Bistums Essen, am Freitagmittag.

Ihr Eindruck ist aber: „Seitens der Elternschaft geht die Schere auseinander: Auf der einen Seite bestehen Sorgen, viele sind dabei, private Wege der Betreuung zu finden“, so Katharina Feldmann. Andere würden an ihre Grenzen stoßen. Trotzdem herrsche ein großes Verantwortungsgefühl bei den Eltern. Stichwort Verantwortung: „Auch die Leitungen nehmen sehr verantwortungsvoll, umsichtig die Bedarfe der Eltern auf und tun alles, was sie können."

"Der Bedarf ist da und wird sicherlich auch mehr werden"

Auch bei der Evangelischen Kindergartengemeinschaft standen gegen Ende der Woche noch Details aus. Mit den Eltern hätten sie bislang wenig Schwierigkeiten gehabt, berichtet Claudia Fleiss, Fachberatung bei der Kindergartengemeinschaft. „Die Eltern halten sich wirklich genau daran", ist auch Claudia Fleiss' Beobachtung. Aktuell, zu Ferienzeiten, mussten an einem Tag von den insgesamt knapp 800 Kindern nur 129 von ihnen betreut werden.

„Der Bedarf ist da und wird sicherlich auch wieder mehr werden“, sagt GeKita-Betriebsleiterin Holle Weiß. Die Gesamtzahl der betreuten Kinder sei von der Tendenz für die kommenden Tage schon jetzt höher als in der Woche vor Weihnachten. In engem Kontakt mit den Eltern hätten die Einrichtungen die Bedarfe für die kommenden Tage abgefragt.

Innerhalb der Elternschaft herrscht viel Unsicherheit

Innerhalb der Elternschaft herrsche viel Unsicherheit, heißt es seitens des Jugendamtselternbeirates der Stadt Gelsenkirchen (JAEB). Ein Beispiel: „Uns erreichen viele Nachfragen zu den Kinderkrankentagen“, so die Vorsitzende des JAEB, Svenja Streich. Der JAEB begrüßt sehr, dass der Betreuungsanspruch nun für alle Kinder gilt. „Der JAEB Gelsenkirchen freut sich, dass bedacht wurde, dass nicht nur erwerbstätige Eltern auf das Betreuungsangebot, sondern auch einige Kinder auf liebevolle Unterstützung, adäquate Förderung und eine sichere, gewaltfreie Umgebung angewiesen sind.“

