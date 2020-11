Gelsenkirchener Kinos verkaufen frisches Popcorn

Die Apollo-Cinemas in Gelsenkirchen: In dieser Woche öffnen die Kinos in der Stadt für einen Tag ihre Türen.

Die beiden Kinos in Gelsenkirchen öffnen in dieser Woche für einen Tag ihre Türen. Filme zu sehen gibt es zwar nicht – der Besuch lohnt aber.

Die Kinos in der Stadt haben zurzeit geschlossen: Die Corona-Maßnahmen, die seit Anfang November gelten, lassen einen Betrieb der Lichtspielhäuser nicht zu. Doch zumindest auf ihr geliebtes Kino-Popcorn müssen Filmfreunde in Gelsenkirchen jetzt nicht verzichten.

Stephan Zabka, der in Gelsenkirchen die Schauburg und die Apollo-Cinemas betreibt, hat sich etwas einfallen lassen, um die Zeit bis zur hoffentlich baldigen Wiedereröffnung der Kinos zu verkürzen. An jeweils einem Tag in dieser Woche öffnet er seine Türen – zwar nicht die der Kinosäle, aber zumindest die der Foyers.

An diesen Tagen haben die Gelsenkirchener Kinos geöffnet

Verkauft werden dann Kinogutscheine für einen frei wählbaren Betrag sowie frisches Popcorn zum Mitnehmen – wer also noch Geschenke fürs Weihnachtsfest sucht und den Filmabend im Wohnzimmer mit Popcorn versüßen will, ist hier an der richtigen Stelle. Die Schauburg in Buer (Hochstraße 6) ist am Freitag, 4. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet, die Apollo-Cinemas am Samstag, 5. Dezember, zwischen 12 und 16 Uhr.

„Geplant sind außerdem noch weitere Verkaufstage in der Vorweihnachtszeit“, sagt Stephan Zabka. Die genauen Termine wolle er noch rechtzeitig bekanntgeben. Auch er kann es kaum erwarten, bis er seine Filmtheater wieder „richtig“ öffnen kann. Zabka zeigt sich aber zuversichtlich: „Kino kommt wieder“, sagt er, „versprochen.“

