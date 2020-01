Gelsenkirchen. Die „Schulkinowochen NRW“ steigen ab 23. Januar einmal mehr auch im Gelsenkirchener Kino „Schauburg“. So können Lehrer ihre Klassen anmelden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchener Kino „Schauburg“ will 3000 Schüler anlocken

Ab dem 23. Januar verwandeln sich die Kinosäle der „Schauburg“ in Buer wieder in ein riesiges Klassenzimmer: Im Rahmen der „Schulkinowochen NRW“ werden dort für zwei Wochen morgens und vormittags sieben verschiedene Filme für Schüler aller Altersklassen gezeigt. Diese lassen sich bestens in den Unterricht integrieren. Im Vorjahr machten 2915 Kinder und Jugendliche allein in Gelsenkirchen mit. In 2020 soll die 3000er-Marke überschritten werden. „Unser Angebot an die Schulen läuft erstmals zwei Wochen. Zuvor war es immer nur eine“, sagt Stephan Zabka, Programmplaner der Schauburg.

Die „Schulkinowochen NRW“ sind eine Erfolgsgeschichte. Veranstaltet werden sie seit 2008 von „Vision Kino“, einem Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, sowie „Film+Schule NRW“. Dahinter verbirgt sich eine Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und des NRW-Ministeriums für Schule und Bildung. Bei der nun anstehenden 13. Auflage, die vom 23. Januar bis 5. Februar ansteht, machen 128 Kinos im gesamten Bundesland mit. In Gelsenkirchen ist dies die „Schauburg“.

1500 Schüler sind für die „Schauburg“-Vorführungen bereits gemeldet

Stephan Zabka ist der Programmplaner im Gelsenkirchener Kino „Schauburg“. Foto: Franz Meinert / WAZ FotoPool

„Wir haben schon jetzt über 1500 Anmeldungen für die Schauburg vorliegen“, sagt Carsten Happe, Sprecher des LWL-Medienzentrums für Westfalen, der zum Projektteam der Schulkinowochen zählt. In ganz NRW seien es schon wieder über 100.000. „Wir glauben, dass Rekordergebnis des Vorjahres mit landesweit fast 160.000 Teilnehmern erneut verbessern zu können“, so Happe.

Im Vorjahr kamen die 2915 Schülerinnen und Schüler laut Programmplaner Zabka nicht nur aus ganz Gelsenkirchen in die „Schauburg“, sondern auch aus Nachbarstädten wie Gladbeck oder Herten. Und weil das Interesse von Jahr zu Jahr größer werde, würden sich die Kinomacher auch die Möglichkeit vorbehalten, auf Nachfrage weitere Schüler-Vorstellungen zum bisherigen Programm hinzuzufügen.

Lehrer können ihre Klassen für „Schulkinowochen“ noch anmelden

Folgende sieben Filme gibt es diesmal in der „Schauburg“ zu sehen: „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ (für Kinder ab der ersten Klasse geeignet), „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“ (ab zweite Klasse), „Rocca verändert die Welt“, „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ (beide ab dritte Klasse), „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (ab vierte Klasse), „Der Junge muss an die frische Luft“ (ab siebte Klasse) sowie „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“ (ab neunte Klasse).

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Gelsenkirchen

hier gibt es mehr artikel und bilder aus gelsenkirchen-buerLehrer können ihre Klassen im Internet anmelden über die Seiten schulkinowochen.nrw.de oder schauburg-gelsenkirchen.de. Jeder Schüler zahlt den ermäßigten Eintrittspreis von 3,50 Euro pro Karte. Begleitpersonen und Lehrkräfte haben freien Eintritt. Letztere bekommen nach der Anmeldung auch das passende Unterrichtsmaterial zum jeweiligen Film zugeschickt. Infos unter: 0251/591 30 55.

Das Schulkinowochen-Motto lautet „Zusammen leben, sehen, lernen“

Das Motto der diesjährigen „Schulkinowochen“ lautet „Zusammen leben, sehen, lernen“. Der Themenschwerpunkt der ausgewählten Filme liegt auf Migration, Inklusion und eine klimaschonende Lebensweise. Laut NRW-Schulministerium handelt es sich beim gemeinsamen Besuch der Schulklassen eines kulturell anspruchsvollen Films im Kino „ausdrücklich um gleichwertigen Unterricht“.