Gelsenkirchener Kinder malen Bildergrüße für Senioren

Über einen weihnachtlichen Bildergruß freuen sich Senioren aus Gelsenkirchen-Buer. Hier kommen die Bilder her.

Die knapp 200 Kinder der katholischen Grundschule an der Middelicher Straße in Gelsenkirchen-Resse haben weihnachtliche Bildergrüße für das Caritas-Altenzentrum Bruder-Jordan-Haus in Buer und weitere Pflegeeinrichtungen in der Pfarrei St. Urbanus gemalt, geschrieben und gedichtet.

Gerne hätten die Kinder bei der Aktion mitgemacht, sagt Rektorin Kathryn Rommel. „So können wir die Kinder für die Situation der Älteren sensibilisieren und ihnen zeigen, wie man mit kleinen Dingen an die Menschen denken und ihnen eine Freude machen kann.“

Die Gelsenkirchener Pfarrei freut sich über weitere Unterstützung

Schon seit Mai 2020 läuft die Aktion „Bilder-Grüße“ der Pfarrei St. Urbanus, die Menschen, die aufgrund der coronabedingten Einschränkungen vor allem in Alten- und Pflegeeinrichtungen wenig soziale Kontakte haben, erreichen will.

Das „Team Familienpastoral“, das die Aktion ins Leben gerufen hat, freut sich über weitere Unterstützung: Alle Kindern sind eingeladen, ein schönes Bild zu malen und auf der Rückseite noch einen kurzen Gruß aufzuschreiben oder zu erzählen, was auf dem Bild zu sehen ist. Eltern dürfen natürlich gerne helfen. Die Pfarrei St. Urbanus gibt die Bilder an Menschen weiter, die einsam sind, alleine wohnen oder in einem Alten- und Pflegeheim leben und dort wenig oder gar keinen Besuch bekommen.

Das Bild kann an die Pfarrei St. Urbanus, Stichwort „Bilder-Grüße“, St.-Urbanus-Kirchplatz 9, 45894 Gelsenkirchen oder per E-Mail an familie@urbanus-buer.de gesandt werden. Weitere Infos sind auf www.urbanus-buer.de/bildergruss zu finden.