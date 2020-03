„Auch ohne Viren ist Sutum von der Außenwelt fast abgeschnitten“, sagt Dagmar Deutmeyer. Sie wohnt auf der Agnesstraße und muss wegen einer Baustelle auf der Flurstraße zwischen Theodor-Otte-und Harpenstraße zurzeit weite Umwege in Kauf nehmen, wenn sie einkaufen oder zum Arzt möchte. Weil die Flurstraße gesperrt ist, erreicht sie das Versorgungszentrum in Beckhausen nur über die Kurt-Schumacher-Straße. Acht Kilometer, die sie sich sparen könnte, wenn die Stadt eine andere Umleitung eingerichtet hätte, sagt Deutmeyer.

So gibt es auf der Pfeilstraße etwa eine reine Busspur. Die, so schlägt Deutmeyer vor, könnte für die Zeit der Baustelle für Autos freigegeben werden. Auch die verlängerte Agnesstraße eignet sich nach Ansicht der Anwohnerin für eine Umleitung. So könnten die Pöller, die die Zufahrt zu dem Feldweg blockieren entfernt werden.

Stadt will sicheren Schulweg gewährleisten

„Ich bedauere, dass sie diese Umwege in Kauf nehmen muss, aber es ist nicht anders möglich“, bremst Stadtsprecher Oliver Schäfer Dagmar Deutmeyers verkehrsplanerische Kreativität. Die Busspur auf der Pfeilstraße sei nur für Busse zum freigegeben, weil dort ein Schulweg verlaufe. Schüler der Grundschule auf der Flurstraße nutzten die Strecke morgens und mittags. Autoverkehr sei dort deshalb nicht erwünscht. „Das ist bewusst so beschlossen worden, um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten“, erklärt Schäfer.

Gelsenkirchen Kanalarbeiten Auf der Flurstraße wird seit dem 13. Februar ein Entwässerungskanal erneuert. Dazu wurde ein 80 Meter langes Teilstück zwischen Theodor-Otte-Straße und Harpenstraße gesperrt. Weitere Informationen zu aktuellen Baustellen im Stadtgebiet gibt es auf der Baustellenkarte der Stadt unter www.gelsenkirchen.de/infrastruktur/verkehr/verkehrsinformationen/baustellenkarte.

Ähnlich verhält es sich auf der Agnesstraße. Der Feldweg, der ohnehin nicht gut befahrbar ist, liegt an einer städtischen Kindertagesstätte. Auch in diesem Fall will die Stadt ihn – auch nicht ausnahmsweise – für den Autoverkehr freigeben, um die Kinder dort zu schützen. Die Pöller bleiben stehen.

Die Baustelle auf der Flurstraße am Dienstag, 10. März 2020 in Gelsenkirchen-Buer. Anwohner müssen aufgrund der Umwege lange Umwege in Kauf nehmen. Foto: Joachim Kleine-Büning/FUNKE Foto Services Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Auch im Rathaus Buer war Dagmar Deutmeyer schon mit ihrem Anliegen. Dort erteilte man ihr ebenfalls eine Absage für ihre Vorschläge. Aber mit einer anderen Begründung: „Nach Auskunft des Bauleiters der Stadt kann die Busspur an der Pfeilstraße nicht mit einer Baustellenampel versehen werden, da die Phasen jeweils fünf Minuten dauern würden.“

Sutumer sind schon durch Arena-Verkehr genervt

Ein Argument, dass sie nicht akzeptieren will: „Meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, mit abgestelltem Motor fünf Minuten zu warten, als sich durch den Stauverkehr auf Kurt-Schumacher-Straße und Emil-Zimmermann-Allee zu quälen oder über die Uferstraße nach Horst zu fahren“, sagt sie. Zumal auf der Straße „An der Rennbahn“ ebenfalls eine Baustelle eingerichtet ist, der Verkehr wird dort einspurig geleitet.

Die aktuelle Situation belaste die Sutumer, die ohnehin unter dem starken Verkehrsaufkommen bei Veranstaltungen in der Veltins-Arena zu leiden hätten zusätzlich, klagt Deutmeyer. „Alles wird mit Geduld und Wohlwollen ertragen, aber was sich jetzt hier abspielt ist – besonders im Sinne des Umweltschutzes – fast unerträglich.“

Immerhin kann der Stadtsprecher ihr etwas Mut machen: Die Baustelle auf der Flurstraße soll am 17. April beendet sein.