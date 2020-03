Gelsenkirchener Jusos bieten schnelle Hilfe beim Einkauf an

Ob die Jusos in Gelsenkirchen auch begehrtes Gut wie Klopapier besorgen können, ist fraglich. In Corona-Zeiten bieten sie Einkaufshilfe und Unterstützung für Risikogruppen und Menschen in Quarantäne an.

Die Jungsozialisten helfen seit Anfang der letzten Woche bei Erledigungen wie zum Beispiel dem Einkauf oder dem Gang zur Apotheke. „Gerade jetzt kommt es darauf an zusammenzuhalten und einander zu unterstützen. Dabei helfen zu können, ist ein schönes Gefühl“, sagt Anna-Lena Karl. Das Hilfsangebot richtet sich ausdrücklich an alle Altersgruppen und an alle Menschen, die aufgrund der aktuellen Situation in ihrem Alltag eingeschränkt sind.

Große Herausforderung für Gelsenkirchen

„In den besonderen Zeiten, die unsere ganze Stadtgesellschaft vor große Herausforderungen stellt“, wolle die Jugendorganisation der SPD mit ihrem Angebot schnelle und unkomplizierte Hilfe anbieten. Philipp Johannknecht:: „Natürlich sind wir als junge Generation nicht immun und treffen daher viele Vorsichtsmaßnahmen. Trotzdem ist es uns wichtig, diejenigen zu unterstützen, die momentan vor Herausforderungen stehen.“

Kontakt: 0151 57016324 und jusos@jusos-ge.de