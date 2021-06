Gelsenkirchener Jugendzentrum lädt zum Ferien-Talk

Gelsenkirchen-Altstadt. Im Gelsenkirchener Jugendzentrum „Together“gibt es ein dreitägiges Ferienangebot. Themen: Liebe, Freundschaft, Zukunft. So läuft die Anmeldung.

Die Youthwork-Stelle im Jugendzentrum „Together“ und das Mädchenzentrum bieten in der Zeit vom 6. bis zum 8. Juli von 14 bis 17 Uhr ein Ferienangebot für junge Menschen im Alter von 14 bis 18 Jahren an.

Jugendliche diskutieren über die Themen Liebe, Freundschaft und Zukunft

An diesen Tagen dreht sich alles um die Themen: „ Liebe, Freundschaft, Zukunft!“ Und um die Fragen: „Wie wollt Ihr leben, was ist Euch wichtig?“ Im „Together“-Jugendzentrum an der Wildenbruchstraße 13 werden diese Fragen erörtert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, kreativ zu werden, neue Freundinnen und Freunde kennen zu lernen. Kosten: 5 Euro.

Anmeldung per Mail an: maedchenzentrum-ge@t-online.de oder mobil unter 0176 4385 3421 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr.

