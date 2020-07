Gelsenkirchener Jesse Krauß zeichnet Wimmelbuch fürs Revier

Das Wimmelbuch „Unterwegs im Ruhrgebiet“ gibt es in der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus und im Gelsenkirchener Buchhandelxt

Gelsenkirchen-Ückendorf. Das Wimmelbuch „Unterwegs im Ruhrgebiet“ hat der Gelsenkirchener Gestalter Jesse Krauß gezeichnet. Es ist ein lebensfrohes Werk für Entdecker.

Da ist aber was los an der Ecke Bergmann- und Bochumer Straße: Straßenmusiker geben ein Konzert vor etlichen Zuhörern, vor der Mobilen Kita tummeln sich Kinder, am Eckhaus werkeln Bauarbeiter und tauschen Fenster aus, über Heilig Kreuz steigen Luftballons empor, auf dem Turm steht gar ein Saxophonist – und durch das ganze Gewimmel fahren noch Autos, ein Eisverkäufer und zwei Straßenbahnen. Kurzum: Kunterbunte Phantasie, von Jesse Krauss gezeichnet und ins Bild gesetzt für das neue Wimmelbuch „Unterwegs im Ruhrgebiet“.

Gelsenkirchener, Geschichtenerzähler und Gestalter

Das Buch, erschienen im Klartext Verlag, zeigt auf besondere Art und Weise das kulturelle Leben im Revier, thematisiert Industriekultur und Extraschicht, Radtourismus und Ruhrtal, Ruhr Museum oder auch den Emscherkunstweg. Anregungen für Sehenswürdigkeiten und Ausflüge sind dabei inklusive. Eine Seite hat der Autor komplett Gelsenkirchen gewidmet, zum Thema Stadtumbau. Sie zeigt das Thema Stadterneuerung am Beispiel der Bochumer Straße in Ückendorf und wie sich ein Quartier erneuert und wandelt, um für Bewohner und Bewohnerinnen lebenswert zu bleiben.

Zeche Nordstern und die Schalke-Arena im Hintergrund

Aber auch darüber hinaus sind Gelsenkirchener-Motive vertreten. So finden sich die Zeche Nordstern und die Schalke-Arena im Hintergrund auf der Zollverein-Seite. Ebenfalls dabei ist der Singing Mountain am Emscherkunstweg an der Gelsenkirchener Schleuse.

Der Illustrator des Wimmelbuches ist in der Gelsenkirchener Kulturszene verwurzelt. Seine liebenswerten, fröhlichen Bildern „zeichnen“ auch andere Projekte. Jesse Krauß, Gelsenkirchener, Geschichtenerzähler und Gestalter, hat in der Vergangenheit immer wieder Medien, Bücher oder Ausstellungen gestaltet. Auch die jährlich erscheinenden Gelsenkirchener Adventskalender sind von ihm.

Das Wimmelbuch „Unterwegs im Ruhrgebiet“ ist in der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) oder im Buchhandel für 16,95 Euro zu erwerben.