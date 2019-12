Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Verein GEjazzt hat sein Programm für das erste Halbjahr 2020 vorgestellt. Darauf können sich alle Jazz-Fans freuen.

Gelsenkirchener Jazz-Initiative stellt Programm für 2020 vor

Der Verein GEjazzt hat nun sein Programm für das erste Halbjahr 2020 vorgestellt. Los geht es am Donnerstag, 9. Januar. Dann lädt die Initiative zur Förderung zeitgenössischer Jazzmusik in Gelsenkirchen erstmals im neuen Jahr zu einer Veranstaltung im Rahmen der Reihe „GEjazzt Open“.

GEjazzt-Mitglied Martin Furmann lädt in dieser Reihe stets Musiker der hiesigen Jazzszene in die Jazz-Art-Galerie an der Florastraße 28 in der Innenstadt ein. Präsentiert werden dort Konzerte ohne Konventionen. Ob Free, Modern, Electric: Hauptsache, es groovt. Die Galerie öffnet um 18 Uhr, die Zeit vor dem Konzert eignet sich ideal zum Meinungsaustausch. Die räumliche Nähe zwischen Publikum und Musiker beim Konzert sucht ihresgleichen. Die weiteren Termine in der Reihe „GEjazzt Open“ (jeweils Donnerstag, 21 Uhr): 13 Februar, 12. März, 9. April und 14. Mai.

Kulturcent des Musiktheaters hilft bei dem Verein GEjazzt

Ein weiterer Erfolgsgarant für den Verein ist die Veranstaltungsreihe „GEjazzt auf Consol“, bei der seit Jahren interessante Musiker in Gelsenkirchen präsentiert werden. Diese Reihe profitiert auch von der Förderung durch den Kulturcent des Musiktheaters im Revier. „Er versetzt uns in die Lage, unsere sehr anspruchsvolle Reihe weiterzuführen“, sagt die Vereinsvorsitzende Eva Furmann. Los geht’s am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr mit dem Auftritt des Caspar van Meel Quintetts. Weitere Termine: Frederik Köster/Die Verwandlung (Fr., 28. Februar), Marion & Sobo Band (Fr., 27. März) sowie die Formation Jin Jim (Sa., 25. April, alle 20 Uhr).

Tickets gibt es ab sofort am Kartentelefon des Consol Theaters (0209 988 2282) oder per E-Mail an die Vereinsadresse info@gejazzt.de. „Mit der Konzertreihe sind wir seit mehr als 14 Jahren zu Gast im Consol Theater, das von den Jazzmusikerinnen und -musikern sowie vom Publikum vielfach mit dem Prädikat Veranstaltungsort der Extraklasse bezeichnet wird“, sagt Furmann.

Das Event „GEjazzt auf dem Kultur-Kanal“ feiert in 2020 sein „Zehnjähriges“ und wird vom Publikum bestens angenommen. Das genaue Programm und der Termin sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

