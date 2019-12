Gelsenkirchener Inklusionsschüler sammelt Spenden

Dass an Schulen in den Pausen allerlei selbstgemachte Leckereien verkauft werden, um mit dem Erlös etwa die klamme Klassenkasse aufzufüllen, gehört zum Alltag. Da sticht das Engagement von Furkan Kaya schon ein wenig heraus: Der 21-Jährige ist Inklusionsschüler am Gelsenkirchener Berufskolleg Königstraße. Dort sammelt er Spenden für die Aktion Lichtblicke. Beim großen Spendentag der 45 NRW-Lokalradios am Freitag, 20. Dezember, will er seinen Obolus dazu tun. Er hofft auf ein Sammelergebnis von 500 Euro, es wäre ein Rekord für ihn.

Ziel: Anderen Hoffnung und Glück schenken

Warum er das tut, erklärt Furkan Kaya, dessen Sehkraft stark eingeschränkt ist, ganz unaufgeregt. „Ich bin selbst auf Hilfe angewiesen und nicht jeder Antrag auf Unterstützung wird bewilligt, das weiß ich aus eigener Erfahrung nur zu gut“, sagt der Elftklässler, der auch ein leidenschaftlicher Fridays-For-Future-Aktivist ist. Er zeigt sich dankbar, dass er sein Fachabitur im Bereich Gesundheit und Soziales absolvieren kann, deshalb will er auch etwas für andere tun. Sein Motto: „Wenn es dir und deiner Familie gut geht, dann suche eine Familie, der du Hoffnung und Glück schenken kannst.“

Dauergast mit Verkaufsstand im Foyer, selbst abends noch

Um dieses Ziel zu erreichen, steht der junge Mann aus Gelsenkirchen in jeder Schulpause im Foyer des Berufskollegs – selbst noch am Abend, wenn die VHS-Kurse laufen. Vor ihm stehen selbst gebackene Kuchen und Plätzchen und natürlich die obligatorischen Sammelbüchsen mit Lichtblicke-Aufkleber, hinter ihm eine Stellwand mit Informationen zum gemeinnützigen Verein Lichtblicke und seinen Zielen (siehe Info-Box). Daneben Spendenurkunden von Lichtblicke, die bezeugen, dass das Geld von Schülern und Lehrern auch dort ankommt, wo es hingehört. „Es soll ja schließlich keiner denken, dass es in meine eigene Tasche fließt“, sagt Furkan Kaya.

Gelsenkirchen Hilfe für Kinder Jugendliche und ihre Familie Die Aktion Lichtblicke e.V. unterstützt in NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm Radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Die Spenden-Hotline von Lichtblicke hat die Rufnummer 0800 50 80 580. Als aktuelle Spendensumme am Donnerstagnachmittag wurde 969.632,17 Euro angegeben. Im vergangenen Spendenjahr 2018/19 kamen über 3,79 Millionen Euro zusammen.

Angepeilter Erlös für 2019 sind 500 Euro

Als Furkan Kaya 2017 anfing, kamen 160 Euro aus dem Verkauf des Backwerks zusammen, im Jahr darauf waren es schon 270 Euro. Wie viel es dieses mal sein wird, ist noch offen. „Aber die Dosen fühlen sich schon echt schwer an“, sagt der 21-Jährige zufrieden, während er prüfend die Dosen in der Hand wiegt. Sein Ziel sind 500 Euro. Ambitioniert, aber möglich. Denn beim Stand im Foyer hat er es nicht belassen. Damit auch es auch ja alle Mitschüler mitbekommen, ist er „durch die Klassen gezogen und für die Lichtblicke-Aktion geworben.“

Am Freitag dann, am großen Lichtblicke-Spendentag, sollen die Dosen geknackt und das Geld gezählt werden. Etwas unschlüssig ist Kaya noch, ob er das Geld dann einfach überweist oder sich selbst bei der Radio-Hotline meldet. Sollte Letzteres der Fall sein, dann erfahren noch viel mehr Menschen von seiner Sammelaktion. Von einem, der Hilfe bekommt und gerne auch selbstlos an andere weitergibt. Ach ja, und natürlich von seinem Traumberuf: „Radio-Moderator“.