Gelsenkirchener IHK gibt Steuertipps für Gründer

Gelsenkirchen-Buer. Die IHK Gelsenkirchen gibt Firmengründern und solchen, die es werden wollen, wichtige Steuertipps. Und das kostenlos. So klappt die Anmeldung.

Bei der Gründung eines Unternehmens lauern zahlreiche Steuerfallen. Damit Gründerinnen und Gründer sowie junge Unternehmen nicht hineintappen, bieten ihnen die Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe und die IHK Nord Westfalen am Montag, 15. Mai, in Gelsenkirchen eine steuerrechtliche Erstberatung an - kostenlos.

Firmengründung: Einzelgespräche bei IHK am Gelsenkirchener Rathausplatz am 15. Mai

Die Einzelgespräche finden in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der IHK in Gelsenkirchen (Rathausplatz 7) statt, es gibt auch die Möglichkeit, die Gespräche online durchzuführen. Zur besseren Planung ist jedoch eine Anmeldung vorab Voraussetzung. Getaktet sind die Beratungen auf jeweils 30 Minuten.

„Bereits der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den jede/r Gründende zeitnah dem Finanzamt in elektronischer Form zu übermitteln hat, stellt wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens“, betont IHK-Gründungsberaterin Michaela Ehm. Aber auch Fragen zur Umsatz- und Einkommensbesteuerung, zur Behandlung von Gründungskosten oder zur Rechtsfolge der privaten Nutzung eines betrieblichen Pkw werden beantwortet.

Anmeldung bei Angelika Kraus-Buten: 0209 388 582. Über das Internet unter der Adresse: www.ihk.de/nordwestfalen. Wichtig: (Nr. 156144623)

