Gelsenkirchener Hochschule verlost Taylor-Swift-VIP-Tickets

Gelsenkirchen-Buer. Die Weihnachtsfeiern der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen sind immer besonders. In diesem Jahr sind Taylor-Swift-Fans angesprochen.

„Campus meets Christmas“ heißt es in diesem Jahr zum vierten Mal, wenn die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen-Buer zur Weihnachtsfeier lädt. Am kommenden Freitag, 15. Dezember, erwartet die Gäste im Studio und vor den Bildschirmen zuhause ein unterhaltsamer Mix aus Musik, Spiel und sozialem Engagement mit anschließender Weihnachtsparty. Darüber hinaus sorgen zwei Gewinnspiele für eine vorzeitige Bescherung.

Zunächst heißt es für ein Team von Studierenden: „Schlag den Prof“. Nachdem das Team „Studis“ den Titel im Vorjahr zurückerobern konnte, ist das Team aus Professorinnen und Professoren hochmotiviert, in verschiedenen Spielen dieses Jahr wieder die Nase vorn zu haben. Für die passende musikalische Untermalung sorgt die Band „Deejay Plus“. Welche Songs die Band spielt, darüber kann online live abgestimmt werden. Die gesamte Show wird über Twitch live aus der Westfälischen Hochschule gestreamt.

So kann man mit der Gelsenkirchener Hochschule Taylor-Swift-Tickets gewinnen

Wie es sich für ein Weihnachtsformat gehört, darf eine Bescherung nicht fehlen. „Auch wenn aus ,Social Christmasing’ in diesem Jahr ,Campus meets Christmas’ wird, spielt der soziale Aspekt in der vierten Auflage der Show erneut eine wichtige Rolle“, erklärt eine Hochschulsprecherin. In diesem Jahr arbeitet die WH dafür mit der „Manuel Neuer Kids Foundation“ zusammen. Im Rahmen eines Weihnachtsmarktes am Gelsenkirchener Campus kann jeder mit dem Kauf eines Getränkes spenden und somit die Organisation bei ihrer Arbeit unterstützen. Die gesammelte Spendensumme wird im Rahmen der Show überreicht.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Doch auch die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten besondere Überraschungen: So winken den Gästen im Studio mit ein bisschen Glück Tickets für das Konzert von Nico Santos am 14. November 2024 in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen, gesponsert von Rudolf Weber Events. Wer nicht live im Studio dabei sein kann, für den lohnt es sich, aufmerksam den Livestream zu verfolgen. Wer fleißig Mützen am Bildschirm zählt und die richtige Anzahl einschickt, hat die Chance auf VIP-Tickets für die ausverkaufte „The Eras Tour“ von Taylor Swift am 17. Juli 2024 in der Veltins-Arena.

Der kulinarische Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit dem Akademischen Förderungswerk startet bereits zwei Tage vorher, am 13. Dezember. Vor der Cafeteria im Gebäudeteil A in Gelsenkirchen bieten verschiedene Food-Trucks ein vielfältiges gastronomisches Angebot an.

Alle weiteren Infos: www.whs.de/campus-meets-christmas/.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen