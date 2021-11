Gelsenkirchener Hochschule stellt Gebäude digital ins Netz

Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen hat als erste Hochschule in NRW einen digitalen Gebäudezwilling entwickelt und online gestellt.

Gelsenkirchen-Buer. Online-Nutzer können sich vor der Anreise in der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen orientieren. Projekt wird für Lehre weiterentwickelt.

Orientierung per Mausklick: Die Westfälische Hochschule hat nach eigenen Angaben als erste Hochschule in NRW und als eine von wenigen in Deutschland einen digitalen Gebäudezwilling ins Internet gestellt. So können Studierende, Veranstaltungsteilnehmende und Handwerksdienstleistende schon vor der Anreise die passende Route vom Eingang bis zum Zielpunkt zu finden oder sich einfach mal unverbindlich in der Hochschule umzusehen.

Ein Klick auf den „Indoor-Viewer“ der Hochschule öffnet die virtuelle Tür. Der „virtuelle Gebäuderundgang“ startet entweder im Fotoslider auf der Homepage der Hochschule (www.w-hs.de) oder auf der Gelsenkirchener Standortseite der Hochschule (im Fußbereich der Homepage) oder über die Forschungsprojekteseite der Lehreinheit „Umwelt- und Gebäudetechnik“. Denn ein Forschungsprojekt zur Anwendung neuer Technik zum elektronischen dreidimensionalen Kartieren war der virtuelle Gebäuderundgang zunächst.

Gelsenkirchener Projekt wurde von NRW-Ministerium gefördert

Mit Mitteln des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie hat Prof. Dr. Markus Thomzik gemeinsam mit Mitarbeitenden, Studierenden und einem Dienstleister aus der Emscher-Lippe-Region im Rahmen des Projekts „connect emscherlippe/3-D-Mapping“ für die 360-Grad-Aufnahmen gesorgt sowie für die 3-D-Punktwolken, die als Berechnungsgrundlage für alle Ansichten und die intuitive Nutzung dienen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Neben der Anwendung für die Hochschule selbst hat Thomzik in Vorträgen und Gesprächen über die dreidimensionale, digitale, virtuelle Gebäudepräsentation informiert. Jetzt wird das Arbeiten an digitalen Zwillingen auch in die Lehrformate der Studierenden im Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen/Technisches Facility Management“ der Gebäudetechnik eingebaut und soll weiterentwickelt werden zu einem festen Bestandteil in Lehre und Forschung der Westfälischen Hochschule.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen