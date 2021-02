Gelsenkirchener Hochschule ehrt ihre Besten – im Internet

Ehrung per Videokonferenz: Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen verlieh ihre Preise in diesem Jahr online.

In Gelsenkirchen wurden jetzt die besten Absolventen der Westfälischen Hochschule geehrt. Wegen Corona fand die Veranstaltung online statt.

Normalerweise ist das eine Veranstaltung, die groß begangen wird: Einmal im Jahr ehrt die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen ihre besten Absolventinnen und Absolventen des Jahres mit einem Festakt. Coronabedingt muss der in diesem Jahr natürlich ausfallen. Geehrt wurden die Hochschul-Überflieger trotzdem – und zwar virtuell.

Acht Absolventinnen und Absolventen erhielten einen Preis als Jahrgangsbeste ihres Studiengangs. Darüber hinaus erhielten zwei aus dem Kreis der jahrgangsbesten Studierenden den Erich-Müller-Preis als Auszeichnung für die innovativste Abschlussarbeit am Hochschulstandort Gelsenkirchen. Ausgezeichnet wurde die jeweils beste Bachelor- und Master-Abschlussarbeit.

Videobotschaft von Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin

Die jungen Leute erhielten Studienpreise und neben einer Urkunde einen Scheck über 300 Euro, der vom Hochschulförderkreis Gelsenkirchen gesponsert wurde. Preisträgerinnen und -träger waren fünf Bachelor- und drei Master-Absolventen. Zusätzlich gab es zwei Preise für die standortbesten Studienpreisträger: einer in der Kategorie „beste Bachelor-Abschlussarbeit“ und einer in der Kategorie „beste Master-Abschlussarbeit“. Der Bachelor-Standortpreis ist mit 750 Euro dotiert, gestiftet vom Reisedienst Nickel, der Master-Standortpreis ist mit 1.500 Euro dotiert und wird von der Sparkasse Gelsenkirchen getragen. Benannt ist der Gelsenkirchener Standortpreis nach Erich Müller, dem Gründer des Förderkreises.

Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann eröffnete die Feier. Er beglückwünschte die Studierenden zu ihren hervorragenden Leistungen „in diesen surrealen Zeiten“. Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge wandte sich mit einer Videobotschaft an die Absolventinnen und Absolventen. Stephanie Olbering, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin des „Förderkreises der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen“, verlieh virtuell die beiden Erich-Müller-Preise als Sonderauszeichnungen.

Sonderpreise für zwei Studierende

Neben den Studienpreisen und dem Erich-Müller-Standortpreis überreichte die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhr (AGR) den „Studienpreis für Mensch und Umwelt in der Region“, der in diesem Jahr erstmals einem Bocholter Studenten verliehen wurde. AGR-Geschäftsführer und Vorsitzender Joachim Ronge und Dr. Susanne Raedeker, AGR-Managerin für Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, waren dem Online-Festakt zugeschaltet und ehrten ebenfalls den Preisträger.

Den DAAD-Preis (Deutscher Akademischer Austauschdienst) für besondere Wertschätzung ausländischer Studierender in Deutschland sowie die Sichtbarmachung ihrer Leistungen ging in diesem Jahr an den in Havanna geborenen kubanischen Studierenden Alejandro Acosta Rodriguez. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und fördert mit öffentlichen Mitteln die internationale akademische Zusammenarbeit.