Kümmert sich in den Herbstferien online um die Fragen von zukünftigen Studienanfängern: Das Team der Studienberatung der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen.

Studium Gelsenkirchener Hochschule bietet Beratung in der Ferien an

Gelsenkirchen-Buer. Junge Menschen, die später einmal an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen studieren möchten, können sich jetzt online beraten lassen.

Noch bis zum 23. Oktober haben die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen Herbstferien. In dieser Zeit bietet die Zentrale Studienberatung der Westfälischen Hochschule verschiedene Online-Angebote zur Studienorientierung für junge Menschen an, die sich nach ihrer Schulzeit für ein Studium an der WH in Gelsenkirchen an. Das Angebot richtet sich auch an die Eltern der Schülerinnen und Schüler.

Die Veranstaltung „Orientierung im Hochschul-Dschungel“ erläutert Studieninteressierten wichtige Grundbegriffe zum Thema Studium und gibt Tipps für Strategien zur Suche nach einem individuell passenden Studiengang an einer Hochschule.

Auch Eltern können sich in der Gelsenkirchener Hochschule beraten lassen

Das Studienangebot der Westfälischen Hochschule wird in der Online-Veranstaltung „Eine Hochschule – drei Standorte“ vorgestellt. Eltern, die ihre Kinder bei der Studienwahl bestmöglich unterstützen möchten, können ihre Fragen sowohl in einer persönlichen Online-Sprechstunde mit dem Studienberatungsteam der Hochschule als auch in dem neuen Format „Mal kurz nachgefragt“ stellen.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Online-Sprechstunde für chronisch kranke und behinderte Studieninteressierte. Darüber hinaus finden in den nordrhein-westfälischen Herbstferien die regulären Telefon- und Onlinesprechstunden der Zentralen Studienberatung statt.

Alle Zeiten sowie Angaben zu den technischen Voraussetzungen finden sich im Internet unter www.w-hs.de/studienorientierung.