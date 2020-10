Gelsenkirchen. Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof soll verschönert werden. Am Sonntag beginnen die Arbeiten an einem Bahnsteigdach. So viel kostet die Maßnahme.

40 Millionen Euro stellt die Bundesregierung der Deutschen Bahn zur Verfügung: Damit soll das Verkehrsunternehmen die Bahnhöfe im Land attraktiver machen, die Wirtschaft soll mit dem Hilfspaket in Zeiten der Corona-Krise angekurbelt werden. Auch der Gelsenkirchener Hauptbahnhof wird davon profitieren. An diesem Wochenende beginnen die Arbeiten.

Die erste Maßnahme ist die Erneuerung des Daches über dem Doppelbahnsteig 8/25. „Das Dach ist in einem ziemlich schlechten Zustand“, erläutert ein Bahnsprecher. In der Tat: Die Verkleidung weist viele Lücken auf, hat sich an einigen Stellen bräunlich verfärbt. Auf dem Bahnsteig selbst geben zahlreiche Wasserpfützen Zeugnis davon ab, dass die Bedachung nicht mehr ganz dicht ist.

Die Arbeiten in Gelsenkirchen finden ausschließlich nachts statt

Von Sonntag an bis Ende des Monats Oktober wird jetzt an dem Dach gearbeitet – Reisende sollten davon allerdings so wenig wie möglich mitbekommen. „Die Arbeiten finden in den Nachtstunden zwischen 22 und 5 Uhr statt“, erklärt der Bahnsprecher.

Tagsüber ist der Bahnsteig begehbar, allerdings könne es vorkommen, dass bestimmte Abschnitte dann gesperrt sind. Züge, die nachts planmäßig dort halten, werden bei Bedarf auf andere Bahnsteige umgeleitet: Reisende sollten am besten vor Fahrtantritt noch einmal auf die aktuelle Anzeigetafel schauen.

Das müssen die Anwohner des Bahnhofs wissen

Die Lärmbelästigung für Anwohner solle sich in Grenzen halten, hieß es bei der Bahn. „Es kann natürlich vorkommen, dass es einmal etwas lauter wird“, erklärte der Bahnsprecher – das werde aber die Ausnahme bleiben.

400.000 Euro kostet der Austausch des Daches. Die Bahn hatte angekündigt, bei der Vergabe der Aufträge auf kleinere Unternehmen aus der Region zu setzen, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Weitere Verschönerungsmaßnahmen im Bahnhof seien angedacht, aber noch nicht konkret geplant, sagte der Bahnsprecher.

Insgesamt sollen 5 bis 5,5 Millionen Euro aus dem 40-Millionen-Paket an Städte in Nordrhein-Westfalen gehen. Wie viel davon in den Gelsenkirchener Hauptbahnhof investiert wird, konnte die Bahn nicht sagen.