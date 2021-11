Gelsenkirchener Gutscheine helfen Wirten und Obdachlosen

Die Premiere von „Buer-Voucher“ im Winter 2020 gelang so gut, dass Initiatorin Bärbel Lauf aus Gelsenkirchen-Buer – hier mit Gastronom Yasser el Sobky (Das kleine Bistro) – ihre Aktion in 2021 neu auflegt.

Gelsenkirchen-Buer. Warum Bärbel Lauf aus Gelsenkirchen-Buer erneut ihre Aktion „Buer-Voucher“ für Wirte und Obdachlose startet. Und wer alles daran teilnimmt.

Es war ein Experiment, das Bärbel Lauf im November 2020 auf den Weg brachte: Sie rief Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Gutscheine in buerschen Gastronomien und im Einzelhandel zu kaufen, um Obdachlose mit einer warmen Mahlzeit, einem Kaffee oder einem Frühstück zu unterstützen. Der Versuch, er glückte. Und wie! So riesig waren Beteiligung und Zuspruch, dass die 49-Jährige ihre Aktion „Buer-Voucher“ im zweiten Pandemie-Winter wiederholt. Start ist am Mittwoch, 1. Dezember.

Die Sozialpädagogin würde es sich anders wünschen, aber „das Anliegen von ,Buer-Voucher’ ist nach wie vor aktuell, und ebenso der Bedarf“. Während Gastronomen angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, leiden Nichtsesshafte unter dem nass-kalten Wetter. Anlaufstellen wie das Weiße Haus in Buer, das Regenbogenhaus in Horst und das Wilhelm-Sternemann-Haus in Gelsenkirchen-Zentrum bieten zwar Mittagessen und Räume zum Aufwärmen. Aber eben nur für ein paar Stunden.

Bei der Premiere in Gelsenkirchen wurden rund 900 Gutscheine gespendet

Gutschein-Übergabe im Dezember 2020: Henryk Münzer, Leiter der Obdachlosen-Einrichtung Weißes Haus in Gelsenkirchen-Buer, konnte sich über rund 900 Gutscheine freuen. Initiatorin Bärbel Lauf freute sich riesig über die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Genau da setzt Bärbel Laufs „Buer-Voucher“ an: Interessierte können von ihr gedruckte Gutscheine in teilnehmenden Gastronomien, Bäckereien und Geschäften kaufen; angeboten werden sie zum Preis von je fünf und zehn Euro. „Diese Voucher können sie dann in den Briefkasten vom ,Domgold’ werfen oder im ,L.ON deli’ an der Domplatte abgeben. Ich gebe sie dann nach Ablauf der Aktion am 20. Dezember im Weißen Haus ab.“ Dort könnten die Gutscheine auch direkt abgegeben werden.

„So können Bürgerinnen und Bürger sowohl der pandemiegeschüttelten Gastronomie helfen als auch den Obdachlosen“, erläutert die selbstständige Resilienz-Trainerin ihr Konzept, das 2020 bereits zahlreiche Händler und Wirte überzeugte – und noch mehr Spendende. „Im vergangenen Jahr wurden mehr als 900 Gutscheine gekauft. Das war sensationell“, hofft sie nun auf mindestens die gleiche Solidarität.

Gelsenkirchener Gutschein-Aktion vom 1. bis 20. Dezember

Um auf die Initiative aufmerksam zu machen, ließ sie auf eigene Kosten 50 Plakate und 500 Gutscheine drucken, die sie in den nächsten Tagen an die teilnehmenden Gastronomen und Geschäfte verteilen will. „An den hellgrünen Plakaten in den Schaufenstern können die Leute erkennen, wer sich beteiligt und wo sie Voucher kaufen können. Die Obdachlosen-Einrichtungen freuen sich aber auch unabhängig davon über Gutscheine, etwa von Drogerien, damit sich Bedürftige Körperpflege-Produkte selbst kaufen können.“

An der Aktion beteiligen sich Gelsenfruits, Rewe Schüler, Pizzeria Pietro, Pizzeria Piccola Maxima, Wolfsdorff Tobacco, Das kleine Bistro, Marifet, Miss Saigon, Holzofen Pizza, Sultan Saray, Back Coffee, Gatenbröcker, Pizza Pasta, Oisin Kelly Gallery. Die Aktion läuft bis Montag, 20. Dezember. Info: www.buer-voucher.de/

