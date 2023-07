Gelsenkirchener grundlos auf Einkaufsmeile niedergeschlagen

Bei einem plötzlichen Gewaltausbruch in Gelsenkirchen ist ein Mann in der Innenstadt niedergeschlagen worden. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Gelsenkirchen-Altstadt. Aus purer Lust zugeschlagen? Der Verdacht drängt sich nach einem erschütternden Vorfall in Gelsenkirchen auf. Opfer: ein 44-jähriger Mann.

Bei einem plötzlichen Gewaltausbruch in Gelsenkirchen ist ein Mann in der Innenstadt niedergeschlagen worden. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Gelsenkirchener (44) vor Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße attackiert

Der unbekannte Schläger hat laut Polizei am Montag, 10. Juli, einen 44 Jahre alten Mann vor einem Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße in der Altstadt niedergeschlagen. Zeugen riefen Polizeibeamte gegen 11.10 Uhr zur Hilfe, die sich gerade in der Nähe befanden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter den Gelsenkirchener nach Verlassen des Geschäftes unvermittelt niederschlug und anschließend in Richtung Augustastraße flüchtete.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Wir gehen davon aus, dass der Mann grundlos niedergeschlagen wurde“, so ein Polizeisprecher. Gestohlen oder geraubt worden sei dem Opfer nichts, auch gebe es keine Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Streit. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige ist zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß, hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen