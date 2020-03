Harald Förster, Geschäftsführer der Gelsenkirchener GGW, will in Corona-Zeiten für Mieter in Finanznot unbürokratische Lösungen finden.

Corona-Verdienstausfälle Gelsenkirchener GGW bietet Hilfe für Mieter in Finanznot an

Gelsenkirchen. Schnell will die GGW in Gelsenkirchen Mietern helfen, wenn sie durch Corona in Finanznot geraten. Stundungen und Ratenzahlungen sind möglich.

Die GGW, die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, hat in Corona-Zeiten das (gesundheitliche) Wohl der Mitarbeitenden und der Mieter im Blick: Persönliche Kundenkontakte werden auf eine Minimum begrenzt. Für GGW-Mieter, die durch Jobbeschränkungen und Einkommensausfälle vor finanziellen Problemen stehen, will die GGW schnell und unbürokratisch helfen. Insgesamt hat die Stadttochter fast 5000 Wohnungen im Bestand.

Viele Gelsenkirchener Arbeitnehmer betroffen

„Die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus wirkt sich zunehmend auch auf den Wirtschaftskreislauf aus. Viele Beschäftigte erleiden hierdurch plötzlich hohe und unerwartete Einkommensverluste“, stellt die GGW fest. Dies treffe sowohl viele Selbstständige als auch viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass selbst die Auszahlung von Kurzarbeitergeld sich angesichts der dramatischen Entwicklung der letzten Tage erheblich verzögern wird.

Erhebliche Auswirkung auf die Zahlungsfähigkeit

„Die Einkommensausfälle haben demnach eine erhebliche Auswirkung auf die Zahlungsfähigkeit vieler Menschen“, so Harald Förster. „Wir sind uns der schwierigen Situation bewusst, in die viele unserer Mieterinnen und Mieter ohne eigenes Verschulden geraten sind. Prinzipiell werden die Wohnkosten zwar durch staatliche Transferleistungen abgedeckt, wir gehen aber davon aus, dass die Fülle der Anträge hier zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung führen kann“, erklärt der GGW-Geschäftsführer.

Darum solle Betroffenen schnell und unbürokratisch geholfen werden. „Mieterinnen und Mieter, die auf Grund der Corona-Pandemie nachweisbar aktuell nicht in der Lage sind, ihre Miete in voller Höhe zu zahlen, bitten wir, sich mit uns in Verbindung zusetzen. Wir werden dann durch Stundung der Miete und Ratenzahlungsvereinbarung gemeinsam einen Weg finden, wie wir mit dieser Situation umgehen können.“ Für jeden einzelnen solle es eine passende Lösung für das Problem geben“, betont Stefan Eismann, Leiter der Hausbewirtschaftung.

Zeit einräumen, um Lohnersatzleistungen zu beantragen

„Wir werden ausreichend Zeit einräumen, Lohnersatzleistungen zu beantragen und werden bis zur Auszahlung dieser Lohnersatzleistungen auf Kündigungen und Räumungen wegen Zahlungsverzugs verzichten“, verspricht Förster. Er appelliert: „Um Hilfe leisten zu können, sollten sich alle Betroffenen möglichst frühzeitig mit uns in Verbindung setzen.“

Ihre Geschäftsstellle in Erle hat die GGW allerdings vorerst für den allgemeinen Kundenverkehr geschlossen. Persönliche Gespräche sind derzeit nur nach vorheriger Terminabsprache in dringenden Fällen möglich. Anliegen werden innerhalb der üblichen Geschäftszeiten telefonisch, schriftlich oder per Mail entgegengenommen und bearbeitet.

Telefonische Erreichbarkeit: 0209 7060, Montag bis Mittwoch, 8 bis 17 Uhr; Reparaturannahme: 0209 706 1033; Wohnungsvermietung: 0209 7061064; Notruf: 0173 53 09 900 (außerhalb der Öffnungszeiten).

Aktuelle Informationen unter: www.ggw-gelsenkirchen.

