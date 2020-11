Gelsenkirchener Gemeinde nimmt Abschied von St. Suitbert

Abschied von der Kirche: Geistliche und Gläubige zogen am Sonntag nach dem letzten Gottesdienst in der St. Suitbert-Kirche durch Erle zur St. Barbara-Kirche.

In der Gelsenkirchener Kirche St. Suitbert fand jetzt der letzte Gottesdienst statt. So begründet Propst Markus Pottbäcker die Kirchenschließung.

Die Gemeinde St. Suitbert in Gelsenkirchen hat Abschied von ihrer Kirche genommen: Am Wochenende fanden dort die letzten Gottesdienst statt. Nach der Heiligen Messe am Sonntagmorgen zogen die Gläubigen in einer Prozession zur St. Barbara-Kirche, dabei wurde das Allerheiligste, also die geweihten Hostien, in einer Monstranz mitgeführt.

„Das Gotteshaus aufzugeben ist bitter und tut weh, keine Frage“, hatte Propst Markus Pottbäcker zuvor in seiner Predigt gesagt. „Aber es ist nicht das Ende unserer Hoffnung und nimmt in keinem Fall die Talente, die uns in Taufe und Firmung zum Aufbau des Reiches Gottes geschenkt worden sind, von uns.“ Gerade jetzt ginge es darum, mit diesen Talenten „mitten in dieser konkreten Zeit verschwenderisch umzugehen“, so der Propst.

Das sind die Pläne für die Gelsenkirchener Kirche

Pottbäcker erklärte den Besuchern in St. Suitbert noch einmal, warum sich die Pfarrei zur Schließung der Kirche entschlossen hatte. „Die schlichten Zahlen der Gottesdienstteilnehmenden, die Anzahl der Taufen und Beerdigungen sowie die Anzahl der Kirchenaustritte und des Nachwuchses an pastoralem Personal sind seit Jahrzehnten konstant, nämlich massiv abnehmend“, sagte der Propst. Mit einem „offenen Auge und offenem Verstand“ sei das, was sich heute konkretisiere, schon seit vielen Jahren ablesbar und erwartbar gewesen.

Die Pfarrei plant jetzt die Vermarktung des Geländes. Der Kindergarten soll bestehen bleiben. Was aus dem Kircheninventar wird, ist noch nicht klar. „Möglicherweise wird einiges in St. Barbara platziert, wo allerdings auch schon Inventar der geschlossenen Kirchen St. Ida und St. Bonifatius verbracht wurde“, so Ludger Klingeberg, Sprecher der Pfarrei St. Urbanus.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++