Gelsenkirchener Gauß bereitet Austausch mit Usbekistan vor

Gelsenkirchen. Eine besondere Schulpartnerschaft steuert das Gauß-Gymnasium Gelsenkirchen an. Es geht um eine Schule mit Deutsch-Schwerpunkt in Zentralasien.

Eine Schule voller gut Deutsch sprechender Usbekinnen und Usbeken, deren Wände zudem Goethe-Zitate zieren: Genau das fand eine Delegation des Gelsenkirchener Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums in der usbekischen Hauptstadt Taschkent beim Besuch im Februar vor. Schulleiter Frank Kaupert hatte sich mit zwei Neuntklässlerinnen, einer Pädagogin und einer Mutter auf den Weg nach Zentralasien gemacht, um dort die Möglichkeiten für einen internationalen Schüleraustausch auszuloten.

Die „Staatliche Schule Nummer 60“ trägt Goethe im Namen

Die Idee entstand durch die Verstärkung des Kollegiums in Gestalt zweier Lehrkräfte der Taschkenter Schule, die nacheinander je ein Jahr am Gauß in Gelsenkirchen unterrichteten. Über die vom Auswärtigen Amt unterstützte Initiative PASCH (Schulen: Partner der Zukunft) konnte der Besuch der Delegation in Usbekistan organisiert werden. Die dortige „staatliche allgemeinbildende Schule No 60 Johann Wolfgang von Goethe“ mit erweitertem Deutschunterricht empfing die kleine Delegation mit offenen Armen.

Die Schülerinnen Elena und Mila und auch die begleitende Mutter waren von dem herzlichen und warmen Empfang begeistert: „Zu spüren, wie unterschiedlich Menschen sind und wie aufregend es ist, etwas ganz Neues auszuprobieren, war faszinierend“, resümierten die jungen Frauen. Auch die begleitende Mutter betonte, wie bereichernd es war, „aus unserer europazentrierten Sicht einen Blick auf die Kultur und die Geschichte Zentralasiens zu werfen. Die Menschen, in ihrer bunten Mischung aus verschiedenen Ethnien, begegneten uns überaus freundlich und sind begeistert interessiert an der Demokratie und der Sprache Deutschlands.“

Gemeinsam mit PASCH und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen will Kaupert nun die Weichen für die nächste Begegnung stellen – und so einen weitergehenden Austausch ermöglichen.

