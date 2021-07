Gelsenkirchener Gastronomen suchen nach Fachkräften

Gelsenkirchen. In der Gelsenkirchener Gastronomie fehlt es an Fachkräften. Schuld daran ist die Corona-Krise. So ist die Lage in den Restaurants und Hotels.

Die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren im Gastgewerbe: Viele Betriebe suchen zurzeit händeringend nach Fachkräften. Innerhalb des vergangenen Jahres haben in Gelsenkirchen rund 700 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt – das ist mehr als jeder sechste Beschäftigte der Branche, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf jüngste Zahlen der Arbeitsagentur mitteilt.

Angesichts weiterer Lockdowns bis in den Mai hinein dürfte sich der Personal-Schwund bis heute nochmals zugespitzt haben, befürchtet Martin Mura, Geschäftsführer der NGG-Region Ruhrgebiet. „Viele Menschen schätzen es, nach langen Entbehrungen endlich wieder essen zu gehen oder zu reisen. Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, so Mura.

So viele Menschen arbeiten in Gelsenkirchen in der Gastronomie

Für die Lage macht der Gewerkschafter insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit verantwortlich: „Gastro- und Hotel-Beschäftigte arbeiten sowieso meist zu geringen Löhnen. Wenn es dann nur noch das deutlich niedrigere Kurzarbeitergeld gibt, wissen viele nicht, wie sie über die Runden kommen sollen.“

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beschäftigte das Hotel- und Gaststättengewerbe in Gelsenkirchen zum Jahreswechsel 3200 Menschen. Genau ein Jahr zuvor – vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie – waren es noch 3879. Damit haben innerhalb von zwölf Monaten 18 Prozent der Beschäftigten die Branche verlassen.

