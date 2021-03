Original italienische Küche mit selbst hergestellter Pasta, Pizzen, Fisch und Fleisch will Giorgio Copolla in seinem Restaurant „Giorgio’s“ in Gelsenkirchen-Buer servieren, sobald der Corona-Lockdown vorüber ist. Bis dahin betreibt er sein Lokal mit angezogener Handbremse: per Außer-Haus-Verkauf.