„Letzte Tage“. Der Ausstellungstitel vermittelt gerade in diesen Zeiten voller Unheilsszenareinen etwas von Endzeitatmosphäre. Könnte er auch. Aber eben nicht nur: „Letzte Tage“, das kann auch einfach beiläufig klingen. Wie man eben so schaut und erzählt im Revier, bewegt vielleicht von dem, was man kürzlich gesehen, erfahren, erlebt hat. Diese Mehrdeutigkeit ist es, mit der Lichtbildner Peter Buchwald ein Stück weit spielt in seinen Fotos und Serien, ohne zu erklären oder Deutungsvorlagen zu liefern. Arrangiert hat sie der Gelsenkirchener Fotograf für seine Bilderschau im Atelier JRS. Die Vernissage ist am Samstag, 14. März, um 17 Uhr.

Eine Ausstellung findet Buchwald, Jahrgang 1958, sei wie „ein Schlag ins Wasser. Dadurch entstehen Wellen. Und ich gucke, was passiert.“ Seine Fotos, sagt er, stellten für den Betrachter keine regional und zeitlich erkennbar einzuordnenden Dokumente dar. „Sie sind als Allegorien oder Hinweise auf emotionale Zustände oder gesellschaftliche Situationen zu sehen.“

Buchwalds Ziel ist es „die individuellen Assoziationen der Betrachter zu wecken“ – wenn diese sich denn „auf den Dialog“ mit seinen Bildern „und deren Beziehungen zueinander einlassen.“ Die Fotos stehen für sich und wirken in Serie. In ihrer teils verstörenden Alltäglichkeit setzen sie Assoziationsketten in Gang. Am Ende entwickelt sich vielleicht eine Geschichte im Kopf. Leere Einkaufswagen und abgedeckte Verkaufstische, achtlos abgestellte Kreuze (einst trägt die Aufschrift: „Rette die Seele“), steinerne Totenköpfe an einem Säulen-Kapitell, nackte Kinderpuppen, wie gepfählt aufgereiht auf einem Gestell – Buchwald erzeugt reichlich Schläge für seine Wellen selbst in dieser kleinen, übersichtlichen Schau, die dennoch überdeutlich macht: „Letzte Tage“ ist so einiges schief gelaufen.

„Es ist wie eine Glasscheibe. Ich stehe dahinter und zeige meine Dinge.“ Buchwald nimmt sich als Künstler zurück. Das hat nicht nur im Atelier JRS System. Seit 1992 ist er freischaffender Fotograf, ist Initiator und Kurator für Einzelausstellungen und selbst international mit seiner Kunst und einem breiten Spektrum bildnerischer Gestaltung unterwegs: Abstrakte Lichtbilder, Fotogramme, experimentelle Tanz- oder Straßenfotografie oder zuletzt auch reine Lichtbilder, die ohne Kamera oder Vergrößerer erzeugt werden, beschäftigen ihn. Etliche Kataloge und Ausstellungen, 2015 letztmalig bei JRS, zeugen von kreativer Vielfalt.

Aus einem Fundus von über 200.000 Negativen – Buchwald ist fotografisch noch weitgehend analog unterwegs und bearbeitet seine Bilder nicht nach – wählt der gebürtige Berliner seine Sujets. Nun auch für „Letzte Tage“. Flankiert werden die Fotos von zwei Arbeiten von den JRS-Künstlern Wolfgang Sternkopf und Heinrich Jüttner, die seit 2004 in über 80 Ausstellungen in ihrem Atelier konkret konzeptierter Kunst Platz einräumten. Und jeweils ist auch ein Grafik-Textblatt zu den Ausstellungen erschienen. Stets in 33er Auflage, aktuell zum Preis von 33 Euro. Es zeigt eine Strandszene, diesmal mit einem kurzen Text von Peter Buchwald: „Steh still und schau! Die Welt ändert sich… kaum merklich.“