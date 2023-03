Gelsenkirchener Fitness-Influencer: Das ist sein Geheimnis

Gelsenkirchen. Abends 6 Eier und sonntags „Cheat Day“: Worauf Fitness-Influencer Holger Egidio achtet – und wie er Sport, Kind und Beruf unter einen Hut bringt.

Früher war Holger Egidio eher schüchtern und dürr, wie er selbst sagt. Heute ist er Fitness-Influencer, hat seinen muskulösen Wunschkörper, arbeitet gleichzeitig als stellvertretender Filialleiter einer Drogeriekette in der Gelsenkirchener City und ist Vater eines Sohnes (3). Das alles kriegt er nicht nur trotz, sondern gerade wegen seines Kraftsports unter einem Hut. „Ich wurde durch den Sport viel motivierter, viel disziplinierter und viel zielstrebiger geworden.“

Groß wurde er mit Fußball. Erst im Alter von 17 Jahren führte sein Weg zusammen mit seinem Bruder ins Fitnessstudio. „Ich merkte sofort, es macht mir Spaß und blieb dran“, erinnert sich der mittlerweile 33-Jährige. Jedoch waren die Anfänge eher laienhaft. Worauf es beim Kraftsport ankommt und was zu beachten ist, lernte er erst fünf Jahre später.

Fitness-Influencer aus Gelsenkirchen: „Sport ist auch für andere Lebensbereiche sehr wichtig“

Er veränderte seine Ernährung, intensivierte das Krafttraining und wurde strukturierter. Mit der Zeit formte sich sein Körper mehr und mehr nach seinen Wünschen. Er nahm an Fitnesswettkämpfen teil und modelte unter anderem für die Fitnessstudio-Kette McFit. Ungefähr zeitgleich absolvierte er seine Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel. Auch hier half ihm die neue Lebensweise. Mittlerweile hat er sich in derselben Drogerie zum Filialleiter hochgearbeitet.

Vor gut vier Jahren startete er dann mit Instagram (@_holgeregidio_), um über Sport, Ernährung und Motivation im Alltag zu reden. Zuvor probierte er es bereits mit einem Account auf Facebook. „Andere Leute zu motivieren ist mein Hauptziel. Mir geht es darum, zu zeigen, wie wichtig Sport auch für andere Lebensbereiche und das eigene Selbstbewusstsein ist“, erklärt der gebürtige Gelsenkirchener. Immer wieder gibt er seinen aktuell fast 51.000 Followern Trainingstipps und Motivationshilfen, wie man am Ball bleibt.

Auf Instagram folgen Holger Egidio fast 51.000 Menschen. Foto: _holgeregidio_ / Instagram

Geholfen haben ihm vorrangig Disziplin, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. „Für mich war es extrem wichtig, von einem unregelmäßigen Alltag in einem extrem geregelten Alltag hineinzukommen. Dass mein Leben viel strukturierter geworden ist, hat mir geholfen, meine Ziele besser zu erreichen“, sagt er. Mit der Freizeitbeschäftigung hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht. „Früher habe mich oft hinter meiner Zwillingsschwester versteckt. Wenn jemandem meine Kleidung nicht gefallen hat, habe ich sie nicht mehr angezogen. Das ist jetzt anders. Ich gehe viel einfacher durchs Leben“, sagt er stolz.

Wahl-Gladbecker Holger Egidio: So sieht sein Training aus

Viermal die Woche geht er in der Regel für eineinhalb Stunden zum Sport. Das John Reed Fitnessstudio in Buer ist mittlerweile sein zweites Zuhause. Pro Tag trainiert er zwei Muskelgruppen. Am Montag werden beispielsweise Brust und Trizeps zum Glühen gebracht, am Mittwoch sind es Rücken und Bauch. Zudem setzt er beim Kraftsport auf eine hohe Intensität, viele Wiederholungen und wenige Pausen. Aber auch die Ernährung spielt eine große Rolle. „Ich achte viel auf Kohlenhydrate und Eiweiß“, erklärt Holger Egidio, der seit fünf Jahren in Gladbeck lebt.

Dass das Essen effektiv, aber einfach in der Zubereitung ist, ist ihm wichtig. So hat er sich Variationen abgewöhnt. Stattdessen gibt es jeden Morgen eine Banane plus Eiweißshake. Mittags verzehrt er zweimal jeweils 180 Gramm Reis und abends sechs Eier. Als krönenden Abschluss isst er vor dem Schlafengehen noch eine 500-Gramm-Packung Magerquark. Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine, Magnesium und Fischöl unterstützen die doch sehr einseitige Ernährung.

Jeden Sonntag ist „Cheat Day“ für Fitness-Junkie Holger Egidio

Lediglich Sonntag hat er seinen „Cheat Day“, an dem er alles verspeisen darf, worauf er Lust hat. Dann stehen auch mal Pizza, Döner, Weingummis oder Chips auf dem Speiseplan. „Aktuell versuche ich aber auch, immer mehr auf Fleisch zu verzichten“, sagt er. Die Gesundheit scheint unter der speziellen Ernährung nicht zu leiden. Ein Arzt bestätigte im kürzlich, dass seine Blutwerte in Ordnung sind. Krank war Holger Egidio übrigens in den letzten vier Jahren nach eigener Aussage nicht einmal.

Auf die Frage, ob es auch Tage gibt, wo er auf die Disziplin pfeift, sagt er: „Bei mir existiert die Frage nicht mehr, ob ich Lust darauf habe. Mein Ablauf ist schon normal.“ Sport hat für ihn auch einen gesellschaftlichen Vorteil: „Jeder kann mit Sport das erreichen, was er möchte, egal mit welchem Background. Es spielt keine Rolle, ob du arm oder reich bist.“

