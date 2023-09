Gelsenkirchen: Feuerwehr trauert um verstorbenen Retter (31)

Gelsenkirchen. Seine Aufgabe: Leben retten. Doch das Leben hatte andere Pläne mit einem jungen Gelsenkirchener Feuerwehrmann. Am Ende besiegte ihn Krankheit.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat einen ihrer jungen Retter verloren. Wie Feuerwehr-Chef Michael Axinger mitteilte, ist „unser Kamerad Tobias Schlewitt am 4. September“ verstorben. Der Feuerwehrmann ist mit gerade einmal 31 Jahren aus dem Leben gerissen worden.

Schlewitt war vor etwas mehr als einem Jahr schwer an Krebs erkrankt, auch alle Kunst der Ärzte war nach langem Kampf gegen den König aller Krankheiten am Ende machtlos. „Leider hat sich die Prognose bewahrheitet, dass Tobias nur noch wenige Monate zu leben hatte“, bedauerte Axinger den Tod des Oberbrandmeisters.

Schlewitt hat an der Feuerwache vier an der Lüttinghofstraße in Hassel seinen Dienst versehen. Vor rund zehn Jahren ist der Familienvater zur Feuerwehr gestoßen. Der verstorbene Retter hinterlässt eine Frau und ein Kleinkind.

Kollegen beschreiben den Verstorbenen als „liebenswerten, hilfsbereiten Freund und Menschen“, dessen Verlust „fachlich wie menschlich eine große Lücke“ hinterlässt.

