Gelsenkirchener Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Gelsenkirchen-Ückendorf. Zu einer brennenden Gartenlaube ist die Gelsenkirchener Feuerwehr am Samstag ausgerückt. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Zu einem Feuer in einer Gartenlaube in Ückendorf rückte die Feuerwehr Gelsenkirchen am Samstag, 3. April, aus. Gegen 19.15 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle ein.

Rauchsäule wies der Gelsenkirchener Feuerwehr schon von weitem den Weg

Gemeldet wurde der Leitstelle an der Seestraße ein Laubenbrand auf dem Gelände eines Kleingartens an der Straße „Im Busche“. Kräfte der Wache Altstadt und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr trafen wenig später an der Einsatzstelle ein. Die weithin sichtbare Rauchentwicklung wies den Rettern bereits auf der Anfahrt den Weg.

Nach zwei Stunden war auch das letzte Glutnest gefunden und abgelöscht

Vor Ort fanden die Feuerwehrmänner eine im Dachbereich brennende Gartenlaube vor. Wie so oft bei solchen Objekten, musste das Löschwasser über eine längere Wegstrecke bis zur Einsatzstelle über Schläuche gepumpt werden.

Geschützt durch Atemschutzgeräte, öffneten die Einsatzkräfte die Dachhaut von außen und innen. Die dabei freigelegten Brandherde löschten sie mit einem Strahlrohr ab. Gut zwei Stunden benötigten sie dann, bis alle Glutnester gefunden und abgelöscht waren. Um 21.25 Uhr hieß es schlussendlich: „Gefahr beseitigt“.

Zur Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt.