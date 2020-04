Gelsenkirchener Feuerwehr hilft bei Heidebrand an der Grenze

Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen und des Kreises Coesfeld sammelten sich am Mittwoch, 22. April 2020, an der Hauptfeuerwache in Gelsenkirchen-Buer. Gemeinsam ging es von dort aus an die deutsch-niederländische Grenze, um dort den große Heidebrand zu bekämpfen.

Gelsenkirchen. Einheiten der Gelsenkirchener Feuerwehr helfen mit, das seit Montag brennende Feuer im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zu löschen.

Einheiten der Gelsenkirchener Feuerwehr helfen mit, das seit Montag brennende Feuer im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zu löschen. Das berichtet Feuerwehrsprecher Carsten Jost. Auf einer riesigen Fläche bei Niederkrüchten steht Heidelandschaft in Flammen.

Zunächst sind nach Angaben der Feuerwehr Einsatzkräfte des Regierungsbezirks Düsseldorf zur Unterstützung angefordert worden. Am Dienstagabend sei dann auch ein Hilfeersuchen an die Bezirksregierung in Münster gerichtet worden. Daraufhin wurde die zweite Bezirksbereitschaft, bestehend aus Einsatzkräften des Kreises Coesfeld und der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen, alarmiert.

130 Einsatzkräfte aus Gelsenkirchen und Coesfeld rücken aus

Am Mittwochmorgen sammelten sich die Einheiten auf dem Gelände der Hauptfeuerwache an der Seestraße in Buer. Rund 130 Einsatzkräfte mit gut 30 Fahrzeugen setzen sich um sechs Uhr in Richtung des Grenzgebiets in Bewegung. Von dort wird die örtliche Einsatzleitung die zusätzlichen Helfer gezielt in den Einsatz bringen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers einzudämmen beziehungsweise um auf Lageänderungen schnell reagieren zu können.

Geplant ist der Einsatz zunächst bis Mittwochabend, eine weitere Unterstützung in den nächsten Tagen, ist laut Feuerwehr aber nicht ausgeschlossen.