Gelsenkirchener Feuerwehr fährt 119 Einsätze in 24 Stunden

Gelsenkirchen. 119 Einsätze innerhalb von 24 Stunden haben die Gelsenkirchener Feuerwehr beschäftigt. Es waren auch einige kuriose Fälle dabei. Die Übersicht:

Ein Hunde, der solo in eine Tierhandlung läuft, ein verletzter Greifvögel, brennendes Holz und verrauchte Wohnräume – die Gelsenkirchener Feuerwehr bekam am Mittwoch innerhalb einer 24-Stunden-Schicht viel zu tun. Die intensive Arbeitsphase begann morgens um 11.20 Uhr:

Brandmelder lärmt in Gelsenkirchen auf der Fensterbank

Um die Zeit meldete eine Frau einen ausgelösten Heimrauchmelder in der Burgsteinfurt Straße in Resser Mark. Sie konnte vor ihrer Wohnung den schrillen Warnton wahrnehmen, den Schadensort aber nicht lokalisieren. Die Rettungswagenbesatzung der nahen Wache im Emscherbruch fand die Lärmquelle bald: Auf der Fensterbank einer Nachbarwohnung im Erdgeschoss lärmte ein Brandmelder.

Auf dem Parkplatz des Amphitheaters brannte ein Baumstumpf

Gegen 11.50 Uhr ging die nächste Feuermeldung ein. Auf dem Parkplatz des Amphitheaters brannte ein alter Baumstumpf. Mit einem Strahlrohr löschten die Einsatzkräfte der Wache Heßler das brennende Holz ab. Gegen 12.30 Uhr meldete sich ein Mann aus Buer. In seinem Garten an der Schillerstraße brannte ein Baum. Noch bevor der Löschzug der Wache Buer vor Ort war, hatte der Mann die Flammen bereits löschen können.

Ein Laden-Mitarbeiter sicherte den entlaufenen Vierbeiner

Ein zunächst herrenloser Husky betrat laut Feuerwehrsprecher Carsten Jost „gegen 15.20 Uhr eine Tierfutterhandlung am Dördelmannshof. Da nicht davon auszugehen war, dass der Hund im Laden einkaufen wollte, sicherte ein Mitarbeiter den entlaufenen Vierbeiner und verständigte die Feuerwehr.“ Die war noch auf dem Weg nach Ückendorf, als der Hundebesitzer auftauche und sein Tier in Empfang nehmen konnte.

Gelsenkirchenerin lag hilflos in ihrer Wohnung

Fast zeitgleich eilten Einheiten der Wache Hassel laut Jost „einer hilflosen Person in Buer zu Hilfe“. Sie befand sich in ihrer Wohnung und konnte die Wohnungstür nicht mehr alleine öffnen. Die Löschfahrzeugbesatzung öffnete die Tür fachgerecht, dann übernahmen die Rettungskräfte. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Lagerfeuer im Garen gerät außer Kontrolle

Ein ausuferndes Lagerfeuer in einem Garten wurde abends vom Eigentümer selbsttätig gelöscht. Zudem wurde ein verletzter und beringter Greifvogel in eine Recklinghäuser Tierklinik gebracht. Er wurde von Passanten in Schalke aufgefunden. Den brennenden Mülleimer an der Europastraße, hatten die Feuerwehrmänner der Wache Altstadt auch schnell abgelöscht.

Unter Atemschutz (Symbolbild) drangen Feuerwehrkräfte in die verrauchte Dachgeschosswohnung vor. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Um 22.40 Uhr „nahm das Einsatzgeschehen erneut Fahrt auf“, so die Feuerwehr. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Saarbrücker Straße meldeten Rauch in einer unbewohnten Dachgeschosswohnung. Der Löschzug Altstadt und Kräfte der Wache Heßler rückten aus. Die Bewohner hatten das Haus bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte brennende Kleidungstücke auf einem Herd.

Brennenden Wagen an der Florastraße mit Schaum gelöscht

Die Uhr zeigte 1.39 Uhr an, als erneut der Alarm über die Wachen Altstadt, Heßler und Buer hallte. Die Polizei meldete einen brennenden Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle an der Florastraße, der mit Schaum gelöscht wurde.