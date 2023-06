Gelsenkirchener Feuerwehr befreit Igel aus der Klemme

In dieser beklemmenden und misslichen Lage befand sich in Gelsenkirchen ein Igel. Dann trat die Feuerwehr auf den Plan.

Einen Einsatz der besonderen Art hatte die Feuerwehr Gelsenkirchen kurz vor dem Wochenende. Sie hat einen Igel aus der Not gerettet, das Tier saß sprichwörtlich in der Klemme.

Igel sitzt in Gelsenkirchen sprichwörtlich in der Klemme – Rettung per Bolzenschneider

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde am Freitag, 2. Juni, gegen 8.15 Uhr durch eine Scholvener Bürgerin aus dem Scheideweg mit dem folgenden Stichwort alarmiert: „Eingeklemmter Igel im Gartentor“. Und tatsächlich, als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, steckte der propere Igel mit dem Kopf zwischen den Gitterstäben eines Gartentores fest.

Erst mal einen Happen essen nach dem Schreck und der Aufregung. Die Feuerwehr gab dem Igel Katzenfutter. Foto: Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Der gut genährte Igel passte mit seinem Körper nicht durch die Stäbe und ein Rausziehen scheiterte nach Angaben der Feuerwehr an seinen spitzen Stacheln, sie drohten, „sich in den Stäben zu verklemmen“. Also musste der Stahl weichen. Mit einem Bolzenschneider konnte die Feuerwehr das erschöpfte Tier aus seiner Notlage befreien.

Anschließend wurde der Igel an der Feuerwache mit Wasser und Katzenfutter versorgt. Nachdem der Igel sich gestärkt und erholt hatte, wurde er zurück in die Freiheit entlassen.

