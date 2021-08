Gelsenkirchener Festival im Zeichen des Klimaschutzes

Mona Ameziane ist Moderatorin des Kinderradiokanals. Neben ihr sind noch Daniel Danger, Checker Tobi, Julia Klös und Sharo 45 beim Klima Festival Ruhr Picknick am 21. August im Gelsenkirchener Revierpark dabei.

Gelsenkirchen-Feldmark. Im Zeichen des Klimaschutzes steht das interaktive Picknick-Festival im Gelsenkirchener Gesundheitspark Nienhausen. Das Programm, die Tickets.

Daniel Danger, Checker Tobi, Mona Ameziane, Sharo 45 und viele weitere Künstlerinnen, Künstler, Influencer und Influencerinnen sind beim Klima Festival Ruhr Picknick am Samstag, 21. August, im Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen am Start. Für die interaktive Picknick-Show zum Klima sind Tickets für alle von 14 bis 17 Jahren ab sofort erhältlich.

Daniel Danger, Mona Ameziane, Checker Tobi, Julia Klös und Sharo 45 diskutieren mit Publikum

In lockerer Picknick-Atmosphäre erleben die Gäste eine interaktive Show. Im Fokus: Klimaschutz - spannend, kreativ und mitreißend. Dafür sorgt neben dem Klima-Poetry-Slam auch Tobias Krell alias Checker Tobi, der die Veranstaltung moderiert. Zurücklehnen ist beim Klima Festival Ruhr Picknick vom Regionalverband Ruhr (RVR) jedoch nicht angesagt. Denn: Daniel Danger, Mona Ameziane, Checker Tobi, Julia Klös und Sharo 45 sind beim Publikum in den Picknick-Lounges unterwegs, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Zoë Hars, Christofer mit F und Abdul Chahin treten gegeneinander an im Klima Poetry Slam. Singer-Songwriter Leo Karter aus Oberhausen und die Bochumer Indie-Rock-Band WYME sorgen an diesem Nachmittag für den richtigen Sound.

Die Veranstaltungsreihe Klima Festival Ruhr widmet sich seit Herbst 2020 dem Thema Klimaschutz und geht mit Jugendlichen aus der Region in den Dialog. Aufgrund von Corona war das bislang nur online möglich. Tickets gibt es online für fünf Euro, inklusive Getränke und Verpflegung.

Infos, Programm und Tickets unter https://www.klimafestival.ruhr

