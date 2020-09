Gelsenkirchener Fahrradfahrer können ihre Stadt bewerten

Gelsenkirchen. Beim „Fahrradklima-Test“ des ADFC können Radfahrer bewerten, wie fahrradfreundlich Gelsenkirchen ist. Die Aktion geht noch bis zum 30. November.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ruft Gelsenkirchener Radfahrer dazu auf, die Fahrrad-Situation in ihrer Stadt zu bewerten: Macht das Radfahren Spaß? Sind die Radwege und Radstreifen in gutem Zustand? Fühlt man sich auf dem Rad sicher? All diese Fragen sollen im Rahmen des „Fahrradklima-Tests“ beantwortet werden.

Die Bewertung erfolgt in sechs Städtegrößenklassen, gestaffelt nach der Einwohnerzahl. Gelsenkirchen tritt in der Kategorie der Städte mit 200.000 bis 500.000 Einwohnern an. Zur Bewertung der Städte gibt es eine sechsstufige Skala. Um eine verlässliche Datenbasis für mögliche spätere Entscheidungen zum Radverkehr zu schaffen, benötigen Städte über 200.000 Einwohner mindestens 100 Teilnehmer.

Noch bis zum 30. November können Gelsenkirchener Radfahrer teilnehmen

Mitmachen kann man noch bis zum 30. November, indem man auf fahrradklima-test.adfc.de einen Online-Fragebogen ausfüllt. Alternativ kann man sich auf der Homepage kostenlose Papier-Fragebögen bestellen. Unter den Hashtags #fkt20 und #radklima postet der ADFC regelmäßig Neuigkeiten.

Im letzten Fahrradklima-Test des ADFC erzielte Gelsenkirchen ein eher schlechtes Ergebnis: Die Note 4,25 gab es für das Jahr 2018, das bedeutet Platz 20 bundesweit in der entsprechenden Städtekategorie. 175 Teilnehmer hatten die Situation der Radfahrer in Gelsenkirchen damals bewertet. Vergleichsweise gute Noten bekamen die Wegweisung für Radfahrer, die Erreichbarkeit des Stadtzentrums und das Angebot öffentlicher Fahrräder.

Klare Schwächen machten die Teilnehmen dagegen bei der Ampelschaltung für Radler, der Falschparkerkontrolle auf Radwegen und der Führung an Baustellen (beides Note 5) aus. Komfort und Sicherheit beim Radeln vermissten die Gelsenkirchener Teilnehmer ebenfalls.