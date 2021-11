Gelsenkirchener fällt Polizei mit Wurfaxt am Bahnhof auf

Beamte der Bundespolizei kontrollierten in Gelsenkirchen im Hauptbahnhof. Bei vier Männern fanden sie Waffen und Drogen.

Gelsenkirchen. Ergebnisse einer Nacht: Messer, eine Wurfaxt, chemische und pflanzliche Drogen fanden Polizisten bei Kontrollen am Hauptbahnhof Gelsenkirchen.

Bei Kontrollen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof wurden Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Mittwoch (3.11.) in vier Fällen fündig. Entdeckt wurden Waffen und Drogen.

Innerhalb weniger Stunden fanden Bundespolizisten am Hauptbahnhof bei vier Männern mehrere verbotene und gefährliche Gegenstände: Gegen 21.30 Uhr hielten Einsatzkräfte zunächst einen 28-Jährigen an. Bei der Kontrolle des Gelsenkircheners händigte dieser ein verbotenes Einhandmesser aus, das er in der hinteren Hosentasche trug. Die Waffe stellten die Beamten sicher.

Krefelder wirkt am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auffällig nervös – Drogenfund

Wenig später, gegen 22.30 Uhr, fiel den Bundespolizisten ein 39-Jähriger auf. „Während der Kontrolle verhielt sich der Krefelder auffällig nervös“, so ein Sprecher der Bundespolizei. „Der Grund dafür mag die größere Menge chemischer Drogen gewesen sein, welche er in seinem Rucksack mit sich führte.“

Um Mitternacht hielten die Beamten dann einen 24-Jährigen an. Bei diesem fanden sie nicht nur einen verbotenen Schlagring, sondern auch pflanzliche Drogen. Der Hagener hatte sich den Schlagring scheinbar selber gefertigt. Nicht schlecht staunten die Bundespolizisten schließlich, als sie gegen 3.30 Uhr am Mittwochmorgen dann einen Gelsenkirchener überprüften. Der Mann gab zu, dass sich in seinem Rucksack eine Wurfaxt befindet. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten zudem einen geringe Menge Drogen.

Die Bundespolizei stellte die Gegenstände sicher und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, weil gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz verstoßen wurde.

