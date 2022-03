Gelsenkirchener fährt Schlangenlinien: Führerschein weg

Gelsenkirchen-Erle. Nach der Alkoholfahrt eines Gelsenkircheners haben Polizeibeamte den Führerschein des 55-Jährigen eingezogen. Wo der Mann „aneckte“.

Nach der Alkoholfahrt eines Gelsenkircheners am Dienstag, 1. März, haben Polizeibeamte den Führerschein des 55-Jährigen eingezogen. Der Mann fuhr schlingernd und ohne Licht im Dunkeln, dazu krachte er mit seinem Wagen offenbar mehrfach gegen die Bürgersteinkante.

Betrunkener Gelsenkirchener fährt ohne Licht und in Schlangenlinien

Autofahrer alarmierten die Polizei am Dienstag gegen 19.20 Uhr, weil vor ihnen auf der Cranger Straße in Erle ein Wagen ohne Abblendlicht und in „Schlangenlinien“ fuhr. Ein Zeuge folgte dem Wagen, der auf seinem Weg durch Resse bis zum Westfalenplatz mehrfach gegen die Bordsteinkante am rechten Fahrbahnrand krachte. Auf dem Westfalenplatz wurde das Fahrzeug schließlich geparkt.

Den Polizeibeamten schlug Alkoholgeruch deutlich entgegen, als sie die Fahrertür öffneten. Ein Test des 55-jährigen Gelsenkircheners schlug positiv an. Das rechte Vorderrad des Autos war platt, die Front des Fahrzeugs beschädigt und das vordere Kennzeichen fehlte. Ein Bürger gab es parallel zur Unfallaufnahme an der Polizeiwache Nord ab, er hatte das Nummernschild in Resse gefunden.

Am Fundort des Kennzeichens fand die Polizei zudem ein beschädigtes Absperrgitter fest. Der Gelsenkirchener musste auf der wache eine Blutprobe abgeben.

